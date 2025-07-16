Почему New Horizons может потерять финансирование?

Белый дом еще в мае 2025 года представил бюджетное предложение, которое предусматривает сокращение финансирования NASA на 6 миллиардов долларов по сравнению с 2025 годом. Согласно новому бюджету, финансирование планетарных наук NASA уменьшится с 2,7 миллиарда до 1,9 миллиарда долларов. Это катастрофическое сокращение на 47% угрожает существованию десятков текущих и будущих миссий, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Среди более 40 космических миссий, которые могут быть отменены, New Horizons занимает особое место. Зонд запущен в 2006 году и после 9,5 лет полета стал первым космическим аппаратом, который достиг Плутона. 14 июля 2015 года он пролетел на расстоянии 12 500 километров от его поверхности, предоставив беспрецедентные снимки крупным планом.

Миссия New Horizons имела сложную историю с финансированием. Космическое сообщество в течение почти 20 лет боролось за одобрение этого проекта, поскольку NASA считала миссии к Плутону недостаточно ценными для таких расходов. В 2002 году Белый дом уже пытался закрыть проект после того, как NASA начало его разработку, но массовое возмущение заставило Конгресс вмешаться и возобновить финансирование.

Сегодня New Horizons продолжает исследовать внешние районы Солнечной системы. В январе 2019 года зонд совершил пролет мимо объекта под названием Аррокот (или 2014 MU69), расположенного в поясе Койпера. Этот двойной реликт существует еще со времен раннего периода формирования Солнечной системы. Успешный пролет обеспечил New Horizons продолжение его миссии, позволив аппарату продолжать исследования до выхода из пояса Койпера в 2029 году.

Зонд имеет достаточно топлива для еще одного пролета мимо объекта пояса Койпера, и команда миссии сейчас ищет следующую возможную цель. Главный исследователь миссии Алан Стерн подчеркивал уникальность ситуации, заявив, что New Horizons – единственный космический аппарат в этой области Солнечной системы. К тому же мы не имеем ничего другого запланированного, чтобы направляться в этом направлении.

New Horizons обнаружил, что Плутон и его спутники гораздо сложнее, чем предполагали ученые. Миссия сфотографировала гигантскую равнину в форме сердца, которая может располагаться над подповерхностным океаном. Также были обнаружены криовулканы, что свидетельствует о геологической активности, а не мертвом замороженном мире.

Сенат США пытается противостоять предложенным сокращениям. В июле 2025 года сенатский комитет по ассигнованиям проголосовал за законопроект, который обеспечивает научным программам NASA 7,3 миллиарда долларов, отвергая административное предложение о сокращении такого финансирования на 47%. Однако окончательное решение еще не принято.

Если текущее бюджетное предложение будет одобрено, New Horizons выключат задолго до завершения срока его эксплуатации, что будет стоить человечеству многих лет ценных научных данных. После Voyager 1 и 2, New Horizons является третьим самым отдаленным от Земли объектом, созданным человеком.