Дослідник знайшов дані про місцезнаходження 800 000 електромобілів у відкритому доступі

Підключені автомобілі мають багато переваг для користувачів. Вони утримують зв'язок з інтернетом, даючи доступ до актуальної інформації, дозволяють отримувати своєчасні оновлення програмного забезпечення, надсилають дані про стан машини на ваші мобільні пристрої та інше. Але все це чудово до тих пір, поки якась компанія не залишить незашифровані дані про їхнє місцезнаходження у відкритому доступі.

Що сталося

Саме це й відбулося з понад 800 000 електромобілів, вироблених Volkswagen Group. Компанія Cariad, розробник автоматизованого програмного забезпечення, яка виконує більшу частину завдань для VW, залишила кілька терабайтів даних абсолютно незахищеними в хмарі Amazon, повідомляє 24 Канал з посиланням на Motor1.

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Неназваний викривач повідомив німецькому виданню Der Spiegel і хакерському колективу Chaos Computer Club про неправильну конфігурацію сервера. Обидві команди витратили деякий час на вивчення й підтвердження даних, і це дійсно дозволило їм прив'язати окремі автомобілі до їхніх власників і відслідковувати їхнє розташування.

Діра в системі безпеки дозволила виданню відстежити місцезнаходження двох німецьких політиків з тривожною точністю, а дані показали, що один з членів Комітету оборони Німеччини перебував у будинку для літніх людей свого батька та у військових казармах країни,

– пишуть журналісти, які аналізували витік.

Cariad уже виправила вразливість перед тим, як про неї врешті написали в газетах. Згідно з повідомленням, діра в безпеці зачепила автомобілі марок Skoda, Audi та Seat – усі належать до VW Group.

Motor1 каже, що дані про власників були "неймовірно детальними". Вони можуть бути використані для створення картини життя і повсякденної діяльності власників автомобілів. І якщо для звичайної людини це може не становити великої загрози, то для політиків, керівників компаній, бізнесменів, активістів та інших публічних осіб це може стати великою проблемою, якщо такі дані потраплять у руки не тих людей.

За словами Der Spiegel, Cariad пояснила вразливість "неправильною конфігурацією" і заявила, що немає жодних ознак того, що хтось, окрім самого видання і білих хакерів CCC, мав доступ до незахищених даних чи використав їх.