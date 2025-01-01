Исследователь нашел данные о местонахождении 800 000 электромобилей в открытом доступе

Подключенные автомобили имеют много преимуществ. Они удерживают связь с интернетом, давая доступ к актуальной информации, позволяют получать своевременные обновления программного обеспечения, отправляют данные о состоянии машины на ваши мобильные устройства и прочее. Но все это прекрасно до тех пор, пока какая-то компания не оставит незашифрованные данные об их местонахождении в открытом доступе.

Что произошло

Именно это и произошло с более 800 000 электромобилей, произведенных Volkswagen Group. Компания Cariad, разработчик автоматизированного программного обеспечения, которая выполняет большую часть задач для VW, оставила несколько терабайтов данных абсолютно незащищенными в облаке Amazon, сообщает 24 Канал со ссылкой на Motor1.

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Неназванный разоблачитель сообщил немецкому изданию Der Spiegel и хакерскому коллективу Chaos Computer Club о неправильной конфигурации сервера. Обе команды потратили некоторое время на изучение и подтверждение данных, и это действительно позволило им привязать отдельные автомобили к их владельцам и отслеживать их местоположение.

Дыра в системе безопасности позволила изданию отследить местонахождение двух немецких политиков с тревожной точностью, а данные показали, что один из членов Комитета обороны Германии находился в доме престарелых своего отца и в военных казармах страны,

– пишут журналисты, которые анализировали утечку.

Cariad уже исправила уязвимость перед тем, как о ней наконец написали в газетах. Согласно сообщению, дыра в безопасности задела автомобили марок Skoda, Audi и Seat – все принадлежат к VW Group.

Motor1 говорит, что данные о владельцах были "невероятно подробными". Они могут быть использованы для создания картины жизни и повседневной деятельности владельцев автомобилей. И если для обычного человека это может не представлять большой угрозы, то для политиков, руководителей компаний, бизнесменов, активистов и других публичных лиц это может стать большой проблемой, если такие данные попадут в руки не тех людей.

По словам Der Spiegel, Cariad объяснила уязвимость "неправильной конфигурацией" и заявила, что нет никаких признаков того, что кто-то, кроме самого издания и белых хакеров CCC, имел доступ к незащищенным данным или использовал их.