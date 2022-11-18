Нова технологія SuperGPS визначає місце розташування з точністю до сантиметрів

Вчені кількох технологічних університетів у Нідерландах представили технологію високоточного геопозиціонування SuperGPS. Вона здатна визначати місце розташування об'єкта з точністю до кількох сантиметрів.

Замість супутників у SuperGPS використовують наземні радіопередавачі, розкидані міською місцевістю. Синхронізація здійснюється через єдиний атомний годинник.

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Що відомо про нову технологію

Гібридна система позиціонування поєднує в собі бездротові та оптичні з'єднання, що дають змогу досить точно визначати місце розташування об'єкта.

Встановлений пристрій визначає своє місце розташування, зв'язуючись із кількома передавачами, після чого обчислюється час, необхідний для передавання сигналу до кожного з них. На підставі витраченого часу на зв'язок із кожним передавачем обчислюється точне місце розташування пристрою в просторі.

Фахівці навіть заявили, що їхня технологія дає змогу визначати місце розташування об'єкта з точністю до сантиметра.

Робочий прототип, який продемонстрував цю нову інфраструктуру мобільної мережі, досяг точності в 10 сантиметрів. Ця нова технологія важлива для реалізації цілого ряду додатків на основі визначення місця розташування, включаючи автоматизовані транспортні засоби, квантовий зв’язок і системи мобільного зв’язку нового покоління.

Зазначається, що заміною супутникового геопозиціонування нова система не стане, але може доповнити GPS та інші рішення, забезпечивши вищу точність або ставши резервним засобом у разі збою, пов'язаного з космічними апаратами.