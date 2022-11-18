Нова технологія SuperGPS визначає місце розташування з точністю до сантиметрів
Джерело:Tudelft
Вчені кількох технологічних університетів у Нідерландах представили технологію високоточного геопозиціонування SuperGPS. Вона здатна визначати місце розташування об'єкта з точністю до кількох сантиметрів.
Замість супутників у SuperGPS використовують наземні радіопередавачі, розкидані міською місцевістю. Синхронізація здійснюється через єдиний атомний годинник.
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Що відомо про нову технологію
- Гібридна система позиціонування поєднує в собі бездротові та оптичні з'єднання, що дають змогу досить точно визначати місце розташування об'єкта.
- Встановлений пристрій визначає своє місце розташування, зв'язуючись із кількома передавачами, після чого обчислюється час, необхідний для передавання сигналу до кожного з них. На підставі витраченого часу на зв'язок із кожним передавачем обчислюється точне місце розташування пристрою в просторі.
- Фахівці навіть заявили, що їхня технологія дає змогу визначати місце розташування об'єкта з точністю до сантиметра.
Робочий прототип, який продемонстрував цю нову інфраструктуру мобільної мережі, досяг точності в 10 сантиметрів. Ця нова технологія важлива для реалізації цілого ряду додатків на основі визначення місця розташування, включаючи автоматизовані транспортні засоби, квантовий зв’язок і системи мобільного зв’язку нового покоління.
Зазначається, що заміною супутникового геопозиціонування нова система не стане, але може доповнити GPS та інші рішення, забезпечивши вищу точність або ставши резервним засобом у разі збою, пов'язаного з космічними апаратами.Нагадаємо, раніше українська компанія Esper Bionics розробила протез, який пропонує цілий набір електронних функцій, роблячи його повноцінною роборукою. Винахід став одним із кращих у 2022 році й потрапив на обкладинку журналу Time.