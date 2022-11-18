Вместо спутников SuperGPS используют наземные радиопередатчики, разбросанные городской местностью. Синхронизация осуществляется через единые атомные часы.

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Что известно о новой технологии

Гибридная система позиционирования сочетает в себе беспроводные и оптические соединения, позволяющие точно определять местоположение объекта.

Установленное устройство определяет местоположение, связываясь с несколькими передатчиками, после чего вычисляется время, необходимое для передачи сигнала каждому из них. На основании потраченного времени на связь с каждым передатчиком вычисляется точное местоположение устройства в пространстве.

Специалисты даже заявили, что их технология позволяет определять месторасположение объекта с точностью до сантиметра.

Рабочий прототип, продемонстрировавший эту новую инфраструктуру мобильной сети, достиг точности в 10 сантиметров. Эта новая технология важна для реализации целого ряда приложений на основе местоположения, включая автоматизированные транспортные средства, квантовую связь и системы мобильной связи нового поколения.

Отмечается, что заменой спутникового геопозиционирования новая система не станет, но может дополнить GPS и другие решения, обеспечив более высокую точность или став резервным средством в случае сбоя, связанного с космическими аппаратами.

Напомним, ранее украинская компания Esper Bionics разработала протез, предлагающий целый набор электронных функций, делая его полноценной работорукой. Изобретение стало одним из лучших в 2022 году и попало на обложку журнала Time.