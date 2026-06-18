"Покажіть нам прибульця": Ніл деГрасс Тайсон вимагає від Пентагону остаточної правди про НЛО

Розсекречення урядових архівів США щодо непізнаних аномальних явищ викликало нову хвилю дискусій у науковому середовищі. Поки чиновники публікують звіти та відео, відомий астрофізик Ніл деГрасс Тайсон висуває власну, цілком конкретну вимогу до влади.

Покажіть нам прибульців

Астрофізик Ніл деГрасс Тайсон звернувся до американського уряду з прямолінійним закликом: припинити натяки й нарешті представити світу живий доказ або хоча б чітке зображення позаземної істоти. Ця заява пролунала на тлі масштабного оприлюднення Пентагоном чергової порції документів про НЛО, на які громадськість чекала з великим нетерпінням, пише видання AOL.

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Під час виступу в ефірі Fox News Rundown 67-річний науковець підкреслив, що суспільство вже давно готове до зустрічі з невідомим.

Чи не забагато я прошу на цьому етапі – просто показати інопланетянина? Це все, я не думаю, що вимагаю чогось надзвичайного,

– прокоментував астрофізик Ніл деГрасс Тайсон.

На думку вченого, реакція людей на появу прибульця може виявитися навіть занадто спокійною. Він пояснює це тим, що масова культура протягом цілого століття готувала нас до такого сценарію. Численні голлівудські фільми та літературні твори сформували в уяві людей безліч образів інопланетян, тому реальна зустріч навряд чи викличе масову істерію, якої так побоювалися чиновники в минулому.

Нам про це вже розповідали стільки разів, що якби вони вивели інопланетянина, ми б навряд чи злякалися, враховуючи ціле століття фільмів та історій про прибульців... Я не бачу причин для паніки,

– додав Ніл деГрасс Тайсон.

Учений також зауважив, що його особисто здивує лише один факт – якщо інопланетянин виявиться людиноподібним, пише Daily Mail. Спираючись на статистику біологічного різноманіття Землі, Тайсон наголошує, що більшість форм життя на нашій планеті не мають гуманоїдної структури, попри спільну ДНК. Оскільки істоти з інших світів розвивалися в абсолютно інших умовах, вони, найімовірніше, виглядатимуть максимально незвично для людського ока.

Що приховували архіви та чому їх відкрили зараз?

Нинішній етап прозорості розпочався в лютому 2026 року, коли президент Трамп підписав указ, що зобов'язує відомства почати процес розсекречення інформації про НЛО та позаземне життя. За словами глави держави, він пішов на цей крок через величезний суспільний інтерес.

Цікаво, що раніше Трамп висловлював скептицизм щодо прибульців, проте змінив позицію після інтерв'ю Барака Обами, у якому колишній президент підтвердив реальність аномальних явищ, хоча й зізнався, що особисто їх не бачив.

Минулої п'ятниці військове відомство США опублікувало третій пакет документів. Він містить 53 файли та 10 зображень від ЦРУ, ФБР, NASA та Пентагону. Крім того, світ побачив шість відеороликів і три аудіозаписи NASA. Хоча ці матеріали не містять прямих доказів існування біологічних інопланетян, вони дають ґрунтовний історичний огляд того, як уряд десятиліттями відстежував непізнані аномальні явища.

Попит на цю інформацію виявився колосальним: сайт відомства отримав понад 1,7 мільярда відвідувань з моменту запуску 8 травня.

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Плазмові сфери та свідчення агентів ФБР

Серед найбільш вражаючих матеріалів – звіти про об'єкти, які військові називають "сферами".

В одному з документів описано "материнську сферу" яскраво-помаранчевого кольору, яка протягом кількох годин випускала менші червоні об'єкти.

Інший випадок, зафіксований на північному сході США, став відомим як "Sighting Northeastern Orb". Свідками цього явища стали навіть агенти ФБР, які спостерігали, як білі та блакитні вогні пульсували й спалахували над лінією дерев, перш ніж повністю зникнути.

Окремої уваги заслуговує відео 2025 року, зняте звичайним громадянином на iPhone. На ньому зафіксовано яскраво-червону сферу розміром з баскетбольний м'яч, що зависла над подвір'ям.

Також в архівах згадується "плазмоподібний об'єкт", який змінював свою форму та яскравість під час руху над водоймою.

Варто згадати й свідчення колишнього офіцера розвідки ВПС Девіда Граша. Він прямо звинуватив американські спецслужби у приховуванні мільярдів доларів витрат, пов'язаних із дослідженням НЛО. Граш, як і Тайсон, припускає, що життя в космосі може мати різні форми – від тілесних істот до того, що він називає "розумною плазмою".

Поки що уряд утримується від офіційних коментарів щодо фізичної природи або походження цих явищ, залишаючи простір для подальших наукових досліджень і дискусій.