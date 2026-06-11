Чи справді спецслужби США десятиліттями вивчали позаземні апарати?

Ветеран Повітряних сил США Девід Груш виступив на Капітолійському пагорбі із закликом до Білого дому оприлюднити "рушницю, яка вже димить" – докази, які підтверджують реальність НЛО. Груш, який 14 років прослужив у розвідці та працював у Національному офісі розвідки (NRO), стверджує, що американський уряд має у своєму розпорядженні секретну програму з вивчення позаземних об'єктів, пише Daily Mail.

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Під час своєї промови він звернув особливу увагу на розсекречений звіт австралійської розвідки 1971 року, який містить свідчення про багаторічні зусилля спецслужб США з приховування правди про ці явища.

Я закликаю людей прочитати сторінки з сьомої по шістнадцяту, де керівник ядерного відділу австралійського уряду обговорював приховування з боку США та участь ЦРУ ще в 1970-х роках,

– прокоментував ветеран Повітряних сил Девід Груш.

Документ, про який згадав інформатор, підготував О. Г. Тернер, голова ядерного відділу Організації об'єднаної розвідки Австралії. У звіті йдеться про те, що ще в період з 1948 по 1952 рік спеціальна урядова група, до складу якої входили фахівці з ракетної техніки, ядерної енергетики та розвідки, вивчала звіти про НЛО. Дослідники намагалися отримати дані про конструкцію та двигуни об'єктів, які вони вважали "міжпланетними космічними кораблями".



Звіт розвідки 1971 року / Фото Black Vault

Звіт Тернера простежує історію офіційних розслідувань у США до 1947 року, коли авіаційний центр технічної розвідки в Огайо почав вивчати першу хвилю повідомлень про "літаючі тарілки". Спочатку аналітики припускали, що це можуть бути передові радянські розробки.

Проте вже до кінця того року фахівці проєкту "Sign" – першого офіційного дослідження НЛО в США – нібито схилилися до версії про позаземне походження апаратів. Їхні висновки надіслали до Пентагону у вересні 1948 року, але вище керівництво відхилило цю версію через недостатню кількість доказів.

Після цього ставлення до проблеми змінилося. У лютому 1949 року проєкт "Grudge" замінив проєкт "Sign". Австралійський звіт характеризує цю нову ініціативу як спробу дискредитувати повідомлення про НЛО та зменшити їхнє сприйняття суспільством.

Повітряні сили могли керуватися страхом перед громадською панікою або збентеженням через власну нездатність пояснити ці спостереження,

– заявив О. Г. Тернер, голова ядерного відділу в Організації об'єднаної розвідки Австралії.

Попри спроби замовчування, кількість спостережень зростала. Це змусило Повітряні сили у 1952 році запустити проєкт "Blue Book". Того ж літа сталася серія драматичних інцидентів над Вашингтоном, що змусило розвідку оприлюднити 41 раніше засекречену справу, які суперечили попереднім спрощеним поясненням.

Однак ЦРУ інакше оцінювало ситуацію. Спецслужбу більше хвилювало те, що потік повідомлень перевантажує військові канали зв'язку та відволікає сили оборони від моніторингу потенційних загроз з боку СРСР.

У січні 1953 року ЦРУ скликало так звану "панель Робертсона" для обговорень. Хоча експерти рекомендували продовжувати дослідження, розвідка обрала шлях публічного применшення важливості НЛО при одночасному таємному розширенні збору даних. Проєкт "Blue Book" поступово перетворили на невеликий офіс для роботи з громадськістю, завданням якого було надання тривіальних пояснень для кожного випадку. Водночас більш делікатну розвідувальну роботу перенесли до інших структур військового апарату.

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Тернер також вказував на зв'язок між інтересом розвідки до характеристик польоту НЛО та підтримкою передових аерокосмічних проєктів, таких як прототип літаючої тарілки "Avrocar" та дослідження в галузі антигравітації. Деякі посадовці серйозно побоювалися, що Радянський Союз зможе першим опанувати ці технології.

Наприкінці свого звіту австралійський фахівець критикував власну країну за те, що вона просто копіювала офіційну позицію США замість проведення серйозного наукового аналізу феномену.