У Німеччині робот домагався 16-річної дівчини – поліція перевіряє двох підлітків

У німецькому Кельні поліція вилучила робота, якого підозрюють у сексуальних домаганнях до 16-річної дівчини. Слідчі з'ясовують, чи керували ним вручну двоє підлітків, які могли транслювати інцидент наживо.

Поліція німецького міста Кельн розслідує інцидент за участю робота, якого підозрюють у сексуальних домаганнях до неповнолітньої дівчини. Правоохоронці перевіряють можливу причетність двох підлітків віком 16 і 19 років, які, за попередніми даними, могли керувати пристроєм під час події. Про це пише Gizmodo.

Що сталося в Кельні та чому поліція вилучила робота?

Як повідомляє Associated Press (AP), інцидент стався в ніч із 10 на 11 жовтня 2026 року. За версією поліції, робот торкався сідниць 16-річної дівчини, а також здійснював рухи тазом у її бік.

Правоохоронці розслідують справу за законодавством, що стосується образ і домагань сексуального характеру. Наразі слідство має встановити обставини події та з'ясувати, хто відповідає за дії пристрою.

Один із головних напрямів розслідування – визначити, чи керували роботом вручну двоє молодих чоловіків, чи він виконував заздалегідь запрограмовані дії. Речник поліції Кельна Крістоф Бермель у коментарі Associated Press повідомив, що слідчі намагаються встановити, як саме працював пристрій під час інциденту.

За даними AP, двоє підозрюваних могли вести пряму трансляцію події та коментувати те, що відбувалося. У відеозаписах, які поширювалися в інтернеті, хлопці йдуть уночі разом із роботом. На кадрах також видно, як пристрій стикається з однією жінкою та обіймає інших людей.

Поліція поки не встановила остаточно, чи всі дії робота контролювалися людьми в реальному часі. Саме це питання має допомогти визначити роль кожного з підозрюваних у події.

Що відомо про робота та вилучені докази?

Робот має зріст приблизно 119 сантиметрів. За описом Gizmodo, він привертає увагу незвичним зовнішнім виглядом, зокрема золотим ланцюгом на шиї.

За інформацією Associated Press, екстрені служби виявили пристрій у багажнику автомобіля. Після цього поліція вилучила робота, а також мобільні телефони обох підозрюваних. Ці предмети можуть допомогти слідчим відновити послідовність подій, перевірити записи трансляції та встановити спосіб керування пристроєм.

Речник поліції Крістоф Бермель визнав, що правоохоронці раніше не стикалися з подібною ситуацією. Він охарактеризував цей випадок як нову для поліції сферу, у якій ще належить розібратися.

Розслідування триває. Наразі оприлюднені відомості не дають підстав стверджувати, що робот діяв автономно або що його дії повністю контролювали підозрювані. Це мають встановити правоохоронці на підставі вилучених матеріалів та інших доказів.