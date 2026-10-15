Полиция немецкого города Кельна расследует инцидент с участием робота, которого подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке. Правоохранители проверяют возможную причастность двух подростков в возрасте 16 и 19 лет, которые, по предварительным данным, могли управлять устройством во время происшествия. Об этом пишет Gizmodo.

Что произошло в Кельне и почему полиция изъяла робота?

Как сообщает Associated Press (AP), инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября 2026 года. По версии полиции, робот прикасался к ягодицам 16-летней девушки, а также совершал движения тазом в ее сторону.

Правоохранители расследуют дело в соответствии с законодательством, касающимся оскорблений и домогательств сексуального характера. В настоящее время следствие должно установить обстоятельства происшествия и выяснить, кто несет ответственность за действия устройства.

Одно из главных направлений расследования – определить, управляли ли роботом вручную двое молодых мужчин или он выполнял заранее запрограммированные действия. Пресс-секретарь полиции Кельна Кристоф Бермель в комментарии Associated Press сообщил, что следователи пытаются установить, как именно работал аппарат во время инцидента.

По данным AP, двое подозреваемых могли вести прямую трансляцию события и комментировать происходящее. На видеозаписях, которые распространялись в интернете, молодые люди идут ночью вместе с роботом. На кадрах также видно, как устройство сталкивается с одной женщиной и обнимает других людей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Полиция пока не установила окончательно, контролировались ли все действия робота людьми в режиме реального времени. Именно этот вопрос должен помочь определить роль каждого из подозреваемых в происшествии.

Что известно о роботе и изъятых уликах?

Робот имеет рост примерно 119 сантиметров. По описанию Gizmodo, он привлекает внимание необычным внешним видом, в частности золотой цепью на шее.

По информации Associated Press, экстренные службы обнаружили устройство в багажнике автомобиля. После этого полиция изъяла робота, а также мобильные телефоны обоих подозреваемых. Эти предметы могут помочь следователям восстановить последовательность событий, проверить записи трансляции и установить способ управления устройством.

Пресс-секретарь полиции Кристоф Бермель признал, что правоохранители ранее не сталкивались с подобной ситуацией. Он охарактеризовал этот случай как новую для полиции сферу, в которой еще предстоит разобраться.

Расследование продолжается. На данный момент обнародованные сведения не дают оснований утверждать, что робот действовал автономно или что его действия полностью контролировали подозреваемые. Это должны установить правоохранители на основании изъятых материалов и других доказательств.