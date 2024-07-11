Стародавні кам'яні кола в Норвегії приховували страшну таємницю

Археологи знайшли у Норвегії низку таємничих об'єктів, утворених каменями, складеними одне біля одного так, щоб утворити ідеальні кола. Здавалося, це якісь культурні формування, які могли б мати церемоніальне призначення, але коли їх почали розкопувати, під каменями знайшли дещо вкрай неочікуване.

Що приховували камені

Розкопки показали, що десятки цих кіл насправді є дитячими похованнями бронзової та залізної доби. Вони розташовані за 80 кілометрів на південь від Осло, неподалік від кордону зі Швецією. Знайшла їх команда Норвезького музею історії культури минулого року.

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Вони лежали тут як таємниця, поки ми їх не знайшли. Ми розкопували їх один за одним і в підсумку знайшли 41 круглу кам’яну формацію,

– каже археологиня музею Гуро Фоссум.

Кола з каміння, що сягають до 2 метрів у поперечнику, були покладені разом, як вулична бруківка, але заглиблені на кілька сантиметрів під поверхнею. Кілька кіл були розміщені таким чином, щоб менші камені оточували один більший у центрі.



Археологи розкопали стародавнє поховання / Фото Музей історії культури/Університет Осло

Подальші дослідження виявили під ними обгорілі кістки і черепки кераміки. Аналіз показує, що майже всі поховання були дитячими й зробленими в період між 800 і 200 роками до нашої ери. Багато з похованих тут були немовлятами, інші – у віці від 3 до 6 років.

Датування показує, що місце поховання використовувалося протягом тривалого періоду, тому всі вони не могли загинути під час одного стихійного лиха, спалаху хвороби чи епідемії,

– розповідає Фоссум.

Унікальна знахідка

Така концентрація стародавніх дитячих поховань є унікальною в Європі, йдеться у повідомленні музею. Територія навколо могильника усіяна наскальними малюнками, які описують подорожі та поклоніння сонцю.

Експерти відзначили, що рівень дитячої смертності в той час, імовірно, був високим, тож людям, які жили в цій місцевості, цілком могла спасти на думку ідея окремого кладовища для дітей.

Після того, як археологи зібрали важливі зразки з місця розкопок і провели його ретельне фотографування, вони припинили роботи й законсервували місце. Одне з кам'яних утворень незабаром буде представлено на виставці під назвою "В пам'ять про дітей" в Музеї історії культури в Осло.



Процес розкопок / Фото Музей історії культури/Університет Осло

Археологи також планують проаналізувати артефакти з місця розкопок, які включають шматки глиняного посуду і те, що може бути металевою брошкою.

Аналіз фрагментів глиняного посуду може багато чого нам розповісти. Не схоже, що всі посудини були контейнерами для спалених кісток. Деякі з них були розміщені між могилами, і нам дуже цікаво, що було всередині них,

– додає Гуро Фоссум.

За словами археологині, цей могильник виявили після дослідження поселення кам'яної доби, розташованого неподалік.

За часів скандинавської бронзової та залізної доби було заведено кремувати померлих на вогнищах, а кістки, що залишалися, або ховати, або розкидати. Над місцем кремації часто споруджували плаский шар каміння у вигляді спіралі або колеса.



Археологи розкопали стародавнє поховання / Фото Музей історії культури/Університет Осло

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Але місце поховання у Норвегії є незвичайним: "Могили розташовані дуже близько одна до одної. Вони, мабуть, знаходилися на відкритій місцевості, з проїжджими дорогами поблизу, тому всі про них знали. Ями для приготування їжі та вогнища навколо місця вказують на те, що у зв'язку з похованнями проводилися збори та церемонії".

Крім того, могили були ретельно оброблені: "Кожен камінь був узятий з іншого місця і точно розміщений у формації. Ми ставили собі питання, хто доклав стільки зусиль", – каже вчена. Відповідь прийшла тоді, коли стало зрозуміло, що більшість померлих були дітьми. Все було зроблено з великою турботою саме з цієї причини.