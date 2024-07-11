Древние каменные круги в Норвегии скрывали страшную тайну

Археологи нашли в Норвегии ряд таинственных объектов, образованных камнями, сложенными друг возле друга так, чтобы образовать идеальные круги. Казалось, это какие-то культурные формирования, которые могли бы иметь церемониальное назначение, но когда их начали раскапывать, под камнями нашли кое-что крайне неожиданное.

Что скрывали камни

Раскопки показали, что десятки этих кругов на самом деле являются детскими захоронениями бронзового и железного века. Они расположены в 80 километрах к югу от Осло, неподалеку от границы со Швецией. Нашла их команда Норвежского музея истории культуры в прошлом году.

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Они лежали здесь как тайна, пока мы их не нашли. Мы раскапывали их один за другим и в итоге нашли 41 круглую каменную формацию,

– говорит археолог музея Гуро Фоссум.

Круги из камней, достигающие до 2 метров в поперечнике, были положены вместе, как уличная брусчатка, но углублены на несколько сантиметров под поверхностью. Несколько кругов были размещены таким образом, чтобы меньшие камни окружали один больший в центре.



Археологи раскопали древнее захоронение / Фото Музей истории культуры/Университет Осло

Дальнейшие исследования обнаружили под ними обгоревшие кости и черепки керамики. Анализ показывает, что почти все захоронения были детскими и сделанными в период между 800 и 200 годами до нашей эры. Многие из захороненных здесь были младенцами, другие – в возрасте от 3 до 6 лет.

Датировка показывает, что место захоронения использовалось в течение длительного периода, поэтому все они не могли погибнуть во время одного стихийного бедствия, вспышки болезни или эпидемии,

– рассказывает Фоссум.

Уникальная находка

Такая концентрация древних детских захоронений является уникальной в Европе, говорится в сообщении музея. Территория вокруг могильника усеяна наскальными рисунками, которые описывают путешествия и поклонение солнцу.

Эксперты отметили, что уровень детской смертности в то время, вероятно, был высоким, поэтому людям, которые жили в этой местности, вполне могла прийти в голову идея отдельного кладбища для детей.

После того как археологи собрали важные образцы с места раскопок и провели его тщательное фотографирование, они прекратили работы и законсервировали место. Одно из каменных образований вскоре будет представлено на выставке под названием "В память о детях" в Музее истории культуры в Осло.



Процесс раскопок / Фото Музей истории культуры/Университет Осло

Археологи также планируют проанализировать артефакты с места раскопок, которые включают куски глиняной посуды и то, что может быть металлической брошью.

Анализ фрагментов глиняной посуды может многое нам рассказать. Не похоже, что все сосуды были контейнерами для сожженных костей. Некоторые из них были размещены между могилами, и нам очень интересно, что было внутри них,

– добавляет Гуро Фоссум.

По словам археологини, этот могильник обнаружили после исследования поселения каменного века, расположенного неподалеку.

Во времена скандинавского бронзового и железного века было принято кремировать умерших на кострах, а кости, что оставались, или хоронить, или разбрасывать. Над местом кремации часто сооружали плоский слой камней в виде спирали или колеса.



Археологи раскопали древнее захоронение / Фото Музей истории культуры/Университет Осло

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Но место захоронения в Норвегии является необычным: "Могилы расположены очень близко друг к другу. Они, видимо, находились на открытой местности, с проезжими дорогами вблизи, поэтому все о них знали. Ямы для приготовления пищи и костры вокруг места указывают на то, что в связи с захоронениями проводились собрания и церемонии".

Кроме того, могилы были тщательно обработаны: "Каждый камень был взят с другого места и точно размещен в формации. Мы задавались вопросом, кто приложил столько усилий", – говорит ученая. Ответ пришел тогда, когда стало понятно, что большинство умерших были детьми. Все было сделано с большой заботой именно по этой причине.