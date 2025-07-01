Nothing Phone (3) офіційно розкритий: без гліфів, але з кращими характеристиками

Компанія Nothing представила свій найновіший смартфон – Nothing Phone (3). Цей пристрій відходить від традиційного світлодіодного підсвічування Glyph, замінивши його новою функцією Glyph Matrix. Новий телефон пропонує низку вдосконалень у дизайні, потужності та програмному забезпеченні, а також позиціонується виробником як справжній флагман.

Характеристики Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) продовжує традиції свого незвичайного дизайну задньої панелі. Очевидно, що він відрізняється новим патерном елементів, але впізнаваний стиль компанія зберегла. Неприємною новиною для фанатів бренду може бути те, що виробник відмовився від фірмових гліфів – низки світлодіодів у формі ліній, котрі покривали смартфон і виконували функцію індикаторів, підсвітки, ліхтарика тощо. Їм на заміну приходить Glyph Matrix – круглий дисплей у верхній частині, який нагадує об'єктив камери, але насправді пропонує світлову матрицю у вигляді крапок, які складаються в зображення, цифри, сповіщення чи інші обрані вами речі, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5google.

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Glyph Matrix є ключовим елементом Phone (3) та має досить широку функціональність. Компанія каже, що функцію можна використовувати як метод зменшення часу перед екраном. Взаємодія з Glyph Matrix відбувається через сенсорну область на задній панелі пристрою, яка діє як кнопка

Цей новий дисплей може відображати сповіщення для конкретних програм, індикатори прогресу в реальному часі, такі як статус доставки або відлік часу до події, годинник, показувати непрочитані сповіщення та інше.

Дисплей може виступати як ідентифікатор абонента, показуючи ім'я або номер під час дзвінків.

У переліку можливостей є навіть одна гра від розробників, Spin the Bottle (Крути пляшку), але незалежні творці матимуть можливість додати більше ігор у майбутньому. Відомо, що дві гри – Magic 8 Ball та Leveler – уже були створені спільнотою розробників.



Гра Spin the Bottle відображатиметься прямо на Glyph Matrix / Фото 9to5Google



Задня панель з новою Glpyh Matrix / Фото CNet

Особливим нововведенням є підтримка сторонніх застосунків. Цю можливість Nothing назває "Glyph Toys". Це своєрідні віджети, що включають:

Glyph Mirror (Гліфове дзеркало).

Digital Clock (Цифровий годинник).

Stopwatch (Секундомір).

Battery Indicator (Індикатор батареї).

Solar Clock (Сонячний годинник).

Якщо у випадку годинників чи секундоміра все зрозуміло, то що означає "гліфове дзеркало" чи "крути пляшку" – не кажуть. Загалом Nothing поки що не розголошує повний функціонал, який буде запропоновано у Glyph Matrix. Платформа є відкритою, тому Nothing заохочує розробників вигадувати й реалізовувати власні ідеї.

Головне, що можна сказати зараз – Glyph Matrix матиме дуже багато варіантів використання. Розробники програм зможуть адаптувати свої додатки під смартфон, щоб відображати ті чи інші сповіщення або іншу інформацію для зручності користувача. Однак це означає, що вам, імовірно, доведеться постійно тримати телефон екраном донизу, щоб усе це бачити. Якщо у випадку звичайних гліфів ви могли легко побачити, що задня кришка смартфона блимає, то в цьому випадку так уже не буде.

Що ще по дизайну

Дизайн смартфона також включає незвичне розташування потрійної камери, що відрізняється від стандартних квадратних або круглих блоків. Річ у тім, що компанія порушила симетрію – перша камера розташована трохи лівіше, ніж та, що розміщена під нею . Це може не сподобатися перфекціоністам. Пристрій виглядає краще вживу, ніж на рендерах, кажуть перші оглядачі.

. Це може не сподобатися перфекціоністам. Пристрій виглядає краще вживу, ніж на рендерах, кажуть перші оглядачі. Смартфон доступний у білому та чорному кольорах.

Nothing Phone (3) є товстішим і важчим, ніж очікувалося, хоча для деяких користувачів це може бути перевагою.

Головні характеристики

Nothing Phone (3) позиціонується компанією як "справжній флагман". Він оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 4, побудованим за 4-нанометровою архітектурою. Пристрій доступний з 12 або 16 гігабайтами оперативної пам'яті та 256 або 512 гігабайтами вбудованої пам'яті.



Nothing Phone (3) / Фото Nothing

Він має 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2800x1260 пікселів, яку Nothing називає "1.5K". Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і досягає пікової яскравості 4500 ніт. Для захисту дисплея використовується скло Gorilla Glass 7i спереду та Gorilla Glass Victus ззаду.



Nothing Phone (3) / Фото CNet



Nothing Phone (3) / Фото CNet

Батарея Nothing Phone (3) має ємність 5150 мАг (5500 мАг в індійській версії) та використовує технологію кремній-карбіду. Телефон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 65 Ватів через USB-C та бездротову зарядку потужністю 15 ватів (без Qi2).

Камери

Nothing Phone (3) оснащений чотирма 50-мегапіксельними сенсорами:

Основна задня камера має 1.3-дюймовий сенсор, що на 20% більший, ніж у Phone (2), з діафрагмою f/1.68.

Перископічний телеоб'єктив забезпечує 3-кратний оптичний зум та 60-кратний цифровий зум з AI Super Res Zoom.

Ультраширококутний об'єктив пропонує кут огляду 114 градусів.

Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 МП (порівняно з 32 МП у попередній моделі).

Усі чотири камери можуть знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.



Камери Nothing Phone (3) / Фото CNet

Операційна система та підтримка

Смартфон працює під управлінням Android 15 з Nothing OS 3.5. Компанія обіцяє 5 років основних оновлень Android та 7 років оновлень безпеки.

Nothing OS 3.5 включає нові функції, такі як "Flip to Record" в Essential Space, яка дозволяє записувати зустрічі та отримувати ШІ-транскрипції та резюме. Для активації цієї функції потрібно натиснути Essential key та покласти телефон екраном донизу. Наразі веб-інтерфейс для доступу до цих транскрипцій та резюме відсутній.

Також представлена функція "Smart Search" або "Essential Search", яка поєднує можливості пошуку на пристрої (налаштування, файли, фотографії) з ШІ-пошуком в інтернеті за природними запитами. Це схоже на інтеграцію Siri з ChatGPT в iPhone.

Компанія загалом зараз активно розвиває свої ШІ-функції в рамках Essential Space, тому з часом ми почуємо більше.

Ціна

Стартова ціна Nothing Phone (3) становить 799 доларів, а для моделі з 512 ГБ пам'яті — 899 доларів. У Європі та Великій Британії ціна становитиме €799/£799 відповідно.

Попередні замовлення відкриваються 4 липня, а загальна доступність пристрою розпочнеться 15 липня. Nothing Phone (3) буде продаватися на власному веб-сайті компанії та через Amazon. Це другий пристрій Nothing, який буде широко доступний у США. Але в Україні компанія все ще не буде представлена офіційно.

Що кажуть перші відгуки

Компанія запросила на презентацію журналістів, тож вони мали змогу поглянути на смартфон. Попри те, що Nothing позиціонує Phone (3) як "справжній флагман", деякі оглядачі зазначають, що він не зовсім відповідає цьому званню через "менш потужний чипсет, екран, меншу батарею та коротший термін підтримки програмного забезпечення" порівняно з іншими преміальними флагманами на ринку. Однак, за ціною в 799 доларів, він прямо конкурує з такими пристроями, як Samsung Galaxy S25.