Якими будуть нові флагмани від Google

Свіжі деталі про майбутні флагмани Google вказують на еволюційні, а не революційні зміни. Обидві моделі отримають новий процесор Tensor G5 виробництва TSMC у поєднанні з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. Накопичувачі залишаються незмінними з максимальним об'ємом до 1 терабайта, проте Pixel 10 Pro XL може позбутися базової конфігурації на 128 гігабайтів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Headlines.

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Найпомітнішими покращеннями стануть акумулятори підвищеної ємності. Звичайна Pro-версія отримає батарею на 4870 міліампер-годин, тоді як XL-модель буде оснащена найпотужнішим в історії Pixel акумулятором на 5200 міліампер-годин.

Для стандартної моделі передбачена парова камера охолодження, що також дозволило збільшити ємність батареї.

Швидкість зарядки також може зрости до 29 ватів для Pro та 39 ватів для Pro XL відповідно, з підтримкою бездротової зарядки потужністю 15 ватів.

Система камер залишиться переважно незмінною, за винятком удосконаленого телефото-об'єктива з кращою світлосилою. Ми отримаємо 50-мегапіксельний основний сенсор, 48-мегапіксельний надширококутний об’єктив та 48-мегапіксельний телеоб’єктив із 5-кратним збільшенням. Фронтальна камера, як і раніше, матиме 42 мегапікселі.

Дисплеї діагоналлю 6,3 та 6,8 дюйма можуть зберегти ті самі показники максимальної яскравості на рівні 3000 ніт, що й у попередників. Вони, як і раніше, будуть LTPO з частотою оновлення 1-120 Гц.

Екрани використовуватимуть Corning Gorilla Glass Victus 2 як на передній, так і на задній панелях.

Офіційна презентація очікується 20 серпня (ця дата ще не підтверджена компанією) з початком продажів через тиждень після анонсу. Очікується зростання цін, принаймні на модель Pro XL. Але конкретні цифри поки невідомі. Це схоже на те, що Apple зробила кілька років тому з iPhone 15 Pro Max, де вона позбулася варіанту з меншим обсягом пам'яті, що зробило початкову ціну iPhone 15 Pro Max вищою.