Какими будут новые флагманы от Google

Свежие детали о будущих флагманах Google указывают на эволюционные, а не революционные изменения. Обе модели получат новый процессор Tensor G5 производства TSMC в сочетании с 16 гигабайтами оперативной памяти. Накопители остаются неизменными с максимальным объемом до 1 терабайта, однако Pixel 10 Pro XL может лишиться базовой конфигурации на 128 гигабайт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.

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Самыми заметными улучшениями станут аккумуляторы повышенной емкости. Обычная Pro-версия получит батарею на 4870 миллиампер-часов, тогда как XL-модель будет оснащена самым мощным в истории Pixel аккумулятором на 5200 миллиампер-часов.

Для стандартной модели предусмотрена паровая камера охлаждения, что также позволило увеличить емкость батареи.

Скорость зарядки также может вырасти до 29 ватт для Pro и 39 ватт для Pro XL соответственно, с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 ватт.

Система камер останется преимущественно неизменной, за исключением усовершенствованного телефото-объектива с лучшей светосилой. Мы получим 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным увеличением. Фронтальная камера, по-прежнему, будет иметь 42 мегапикселя.

Дисплеи диагональю 6,3 и 6,8 дюйма могут сохранить те же показатели максимальной яркости на уровне 3000 нит, что и у предшественников. Они, как и раньше, будут LTPO с частотой обновления 1-120 Гц.

Экраны будут использовать Corning Gorilla Glass Victus 2 как на передней, так и на задней панелях.

Официальная презентация ожидается 20 августа (эта дата еще не подтверждена компанией) с началом продаж через неделю после анонса. Ожидается рост цен, по крайней мере на модель Pro XL. Но конкретные цифры пока неизвестны. Это похоже на то, что Apple сделала несколько лет назад с iPhone 15 Pro Max, где она избавилась от варианта с меньшим объемом памяти, что сделало начальную цену iPhone 15 Pro Max выше.