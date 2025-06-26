Инновации для долговечности и сосредоточенности

Модульная конструкция и ремонтопригодность Fairphone 6 продолжает традиции компании, сосредотачиваясь на легком ремонте и долговечности. Телефон состоит из 12 компонентов, которые можно заменить, просто открутив несколько винтов, поскольку ни одна часть не приклеена. Это значительно упрощает самостоятельный ремонт и продлевает срок службы устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5google.

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Кроме внутренних модулей, Fairphone 6 также поддерживает модульные аксессуары в виде сменных задних панелей. Доступны варианты со встроенными кошельками, ремешками или петлями для пальцев, что позволяет пользователям адаптировать смартфон под свои потребности и стиль. Эти аксессуары предлагаются во всех трех цветах телефона – белом, черном и зеленом.



Fairphone 6 / Коллаж 24 Канала/Фото Fairphone

Устройство имеет пятилетнюю гарантию и восемь лет программной поддержки, включая не менее семи обновлений Android, начиная с Android 15.

Одной из ключевых новых функций является режим "Моменты", что активируется с помощью желтого (или лаймово-зеленого) переключателя на правой стороне устройства. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что это функция выключения звука в стиле OnePlus или старых iPhone, на самом деле это аппаратная клавиша для активации "осознанного режима", что напоминает Light Phone и другие минималистичные гаджеты. Переключение кнопки активирует базовый лаунчер только с пятью доступными программами. Пользователь может настроить эти программы индивидуально. Доступны также различные профили с различными приложениями. Это похоже на замену режима "не беспокоить" в Android. Эта функция может быть полезной для тех, кто хочет ограничить пользование смартфоном, оставив доступными только какие-то базовые функции – звонки, камеру, заметки или важные рабочие приложения.

Режим "Моменты" в Fairphone: видео

Характеристики смартфона

Fairphone 6 оснащен 6.31-дюймовым FHD LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, что является улучшением по сравнению с предыдущими моделями.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища UFS 3.1, которое можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

Камеры включают 50-мегапиксельный основной датчик Sony Lytia 700C, 13-мегапиксельный ультраширокий объектив и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Устройство питается от съемной батареи емкостью 4415 мАч, которая, по заявлениям Fairphone, обеспечивает до двух дней автономной работы.

Батарею можно зарядить до 50% примерно за 25 минут с помощью 30 Вт зарядного устройства.

Телефон весит 193 грамма и имеет толщину 9.6 мм, что делает его одним из более громоздких устройств на рынке из-за съемной задней панели.

Защита от воды и пыли имеет рейтинг IP55.

Fairphone 6 доступен в Европе по цене 599 евро. Он предлагается в трех цветах: облачный белый (Cloud White), черный горизонт (Horizon Black) и лесной зеленый (Forest Green).