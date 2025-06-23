Недавно анонсированный Trump Organization смартфон T1, который также позиционировался как "Made in the USA", оказался далеким от американского производства, что лишь подчеркивает сложность этой задачи, информирует 24 Канал.

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Что известно о Liberty Phone

Liberty Phone, создан компанией Purism под руководством Тодда Уивера, является уникальным примером смартфона, частично изготовленного в США. Материнская плата производится самой компанией, процессоры поставляются из Техаса, а сборка происходит на заводе в Карлсбаде, Калифорния.

Однако не все компоненты американского происхождения: дисплей и батарея поступают из Китая, а сенсор основной камеры – из Южной Кореи. По словам Вивера, за 10 лет работы они максимально использовали американские производственные возможности, но определенные детали все еще не имеют внутренних цепей поставок, хотя Purism планирует увеличивать долю местных компонентов.



Purism Liberty Phone / Фото Purism

Смартфон не работает на Android или iOS, а использует собственную платформу PureOS на базе Linux, что позволяет осуществлять звонки, отправлять сообщения, просматривать веб-страницы и использовать базовые приложения, например калькулятор.

Процессор, изготовлен компанией NXP в Остине, Техас, сначала предназначался для автомобилей, а не для смартфонов, что объясняет скромные технические характеристики. Камера базового уровня, экран с низким разрешением и вдвое меньший объем оперативной памяти по сравнению с современными даже бюджетными устройствами делают Liberty Phone похожим на гаджет десятилетней давности.

Уивер отмечает, что Purism не стремится конкурировать с Apple. Цена в 2000 долларов отражает надежность устройства и проверенную цепь поставок, а не производительность. Целевая аудитория – энтузиасты безопасности, родители, которые ищут простой смартфон для детей, пожилые люди и те, кто избегает передовых технологий.

По данным TechInsights, себестоимость Liberty Phone составляет около 650 долларов, тогда как iPhone 16 Pro Max, значительно более мощное устройство, стоит примерно 550 долларов для производства в Китае. Purism частично компенсирует высокие затраты на рабочую силу в США использованием дешевых компонентов низкого качества.

Сейчас компания продает менее 10 000 единиц в месяц и реализовала менее 100 000 устройств в целом, тогда как Apple, продала 224 миллиона смартфонов только в 2024 году. Вивер утверждает, что производство можно увеличить до 100 000 единиц за полгода, но это требует инвестиций в оборудование, персонал и расширение мощностей. Purism полагается на собственные доходы и краудфандинг, не имея традиционного венчурного финансирования.

Почему производство смартфонов в США дороже, чем в Китае или Индии?

Есть несколько ключевых факторов, почему производство техники в США такое дорогое.

Во-первых , это высокая стоимость рабочей силы: по данным WSJ, средняя почасовая зарплата в производственном секторе США составляет 28,80 доллара, тогда как в Китае работники Foxconn получают около 3,63 доллара в час. В Калифорнии минимальная зарплата достигает 16,50 доллара в час, что существенно повышает затраты на производство. Из-за одной только из-за разницы в оплате труда цена iPhone 16 Pro может вырасти на 25%, с 1199 долларов до 1500 долларов, если его производить в США.

, это высокая стоимость рабочей силы: по данным WSJ, средняя почасовая зарплата в производственном секторе США составляет 28,80 доллара, тогда как в Китае работники Foxconn получают около 3,63 доллара в час. В Калифорнии минимальная зарплата достигает 16,50 доллара в час, что существенно повышает затраты на производство. Из-за одной только из-за разницы в оплате труда цена iPhone 16 Pro может вырасти на 25%, с 1199 долларов до 1500 долларов, если его производить в США. Во-вторых , в США отсутствует необходимая инфраструктура для массового производства компонентов. В стране нет заводов для изготовления передовых процессоров, качественных дисплеев или большинства других деталей смартфонов. Большинство цепей поставок, включая микрочипы, экраны и батареи, сосредоточены в Азии, где они оптимизированы годами. Перенос или создание таких мощностей в США требует огромных инвестиций и многих лет, что делает это экономически нецелесообразным.

, в США отсутствует необходимая инфраструктура для массового производства компонентов. В стране нет заводов для изготовления передовых процессоров, качественных дисплеев или большинства других деталей смартфонов. Большинство цепей поставок, включая микрочипы, экраны и батареи, сосредоточены в Азии, где они оптимизированы годами. Перенос или создание таких мощностей в США требует огромных инвестиций и многих лет, что делает это экономически нецелесообразным. В-третьих, даже если некоторые компании, например Intel или Micron, производят определенные компоненты в США, это лишь малая доля глобального производства, и продукция часто не соответствует передовым стандартам. Высокие затраты на производство, нехватка специализированного оборудования и логистические сложности только усугубляют проблему.

Все это объясняет, почему Liberty Phone стоит так дорого и почему массовое производство смартфонов в США остается недостижимой мечтой для большинства компаний.