Нещодавно анонсований Trump Organization смартфон T1, який також позиціонувався як "Made in the USA", виявився далеким від американського виробництва, що лише підкреслює складність цього завдання, інформує 24 Канал.

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Що відомо про Liberty Phone

Liberty Phone, створений компанією Purism під керівництвом Тодда Вівера, є унікальним прикладом смартфона, частково виготовленого в США. Материнська плата виробляється самою компанією, процесори постачаються з Техасу, а збірка відбувається на заводі в Карлсбаді, Каліфорнія.

Проте не всі компоненти американського походження: дисплей і батарея надходять із Китаю, а сенсор основної камери – із Південної Кореї. За словами Вівера, за 10 років роботи вони максимально використали американські виробничі можливості, але певні деталі все ще не мають внутрішніх ланцюгів постачання, хоча Purism планує збільшувати частку місцевих компонентів.



Purism Liberty Phone / Фото Purism

Смартфон не працює на Android чи iOS, а використовує власну платформу PureOS на базі Linux, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, переглядати вебсторінки та використовувати базові додатки, як-от калькулятор.

Процесор, виготовлений компанією NXP в Остіні, Техас, спочатку призначався для автомобілів, а не для смартфонів, що пояснює скромні технічні характеристики. Камера базового рівня, екран із низькою роздільною здатністю та вдвічі менший обсяг оперативної пам’яті порівняно з сучасними навіть бюджетними пристроями роблять Liberty Phone схожим на ґаджет десятирічної давності.

Вівер зазначає, що Purism не прагне конкурувати з Apple. Ціна в 2000 доларів відображає надійність пристрою та перевірений ланцюг постачання, а не продуктивність. Цільова аудиторія – ентузіасти безпеки, батьки, які шукають простий смартфон для дітей, люди похилого віку та ті, хто уникає передових технологій.

За даними TechInsights, собівартість Liberty Phone становить близько 650 доларів, тоді як iPhone 16 Pro Max, значно потужніший пристрій, коштує приблизно 550 доларів для виробництва в Китаї. Purism частково компенсує вищі витрати на робочу силу в США використанням дешевших компонентів нижчої якості.

Наразі компанія продає менше ніж 10 000 одиниць на місяць і реалізувала менш ніж 100 000 пристроїв загалом, тоді як Apple, продала 224 мільйони смартфонів лише у 2024 році. Вівер стверджує, що виробництво можна збільшити до 100 000 одиниць за пів року, але це потребує інвестицій у обладнання, персонал і розширення потужностей. Purism покладається на власні доходи та краудфандинг, не маючи традиційного венчурного фінансування.

Чому виробництво смартфонів у США дорожче, ніж у Китаї чи Індії?

Є кілька ключових факторів, чому виробництво техніки у США таке дороге.

По-перше , це висока вартість робочої сили: за даними WSJ, середня погодинна зарплата у виробничому секторі США становить 28,80 долара, тоді як у Китаї працівники Foxconn отримують близько 3,63 долара на годину. У Каліфорнії мінімальна зарплата сягає 16,50 долара на годину, що суттєво підвищує витрати на виробництво. Через одну лише через різницю в оплаті праці ціна iPhone 16 Pro може зрости на 25%, з 1199 доларів до 1500 доларів, якщо його виробляти в США.

, це висока вартість робочої сили: за даними WSJ, середня погодинна зарплата у виробничому секторі США становить 28,80 долара, тоді як у Китаї працівники Foxconn отримують близько 3,63 долара на годину. У Каліфорнії мінімальна зарплата сягає 16,50 долара на годину, що суттєво підвищує витрати на виробництво. Через одну лише через різницю в оплаті праці ціна iPhone 16 Pro може зрости на 25%, з 1199 доларів до 1500 доларів, якщо його виробляти в США. По-друге , у США відсутня необхідна інфраструктура для масового виробництва компонентів. В країні немає заводів для виготовлення передових процесорів, якісних дисплеїв чи більшості інших деталей смартфонів. Більшість ланцюгів постачання, зокрема мікрочіпи, екрани та батареї, зосереджені в Азії, де вони оптимізовані роками. Перенесення чи створення таких потужностей у США потребує величезних інвестицій і багатьох років, що робить це економічно недоцільним.

, у США відсутня необхідна інфраструктура для масового виробництва компонентів. В країні немає заводів для виготовлення передових процесорів, якісних дисплеїв чи більшості інших деталей смартфонів. Більшість ланцюгів постачання, зокрема мікрочіпи, екрани та батареї, зосереджені в Азії, де вони оптимізовані роками. Перенесення чи створення таких потужностей у США потребує величезних інвестицій і багатьох років, що робить це економічно недоцільним. По-третє, навіть якщо деякі компанії, як-от Intel чи Micron, виробляють певні компоненти в США, це лише мала частка глобального виробництва, і продукція часто не відповідає передовим стандартам. Вищі витрати на виробництво, брак спеціалізованого обладнання та логістичні складнощі лише посилюють проблему.

Усе це пояснює, чому Liberty Phone коштує так дорого і чому масове виробництво смартфонів у США залишається недосяжною мрією для більшості компаній.