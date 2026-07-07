Nothing представляє Phone (4b) з рекордним ресурсом батареї та знайомим дизайном

Бренд Nothing продовжує розширювати свою лінійку пристроїв, пропонуючи фірмову естетику за більш привабливою ціною. Нова модель обіцяє поєднати впізнаваний стиль із технічними рішеннями, які зацікавлять тих, хто цінує тривалу роботу смартфона без постійної потреби у розетці.

Доступна альтернатива з акцентом на витривалість

Компанія Nothing презентувала свій перший смартфон серії 4b, який посів місце в ієрархії нижче лінійки 4a, пише видання Gizmochina. Пристрій зберіг характерну для бренду напівпрозору мову дизайну, але отримав апаратне забезпечення, орієнтоване на широку аудиторію, яка шукає баланс між стилем і функціональністю.

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Новинка отримала масивний острівець для камер на задній панелі, де розробники розмістили нову світлову смугу Glyph. Цей інтерфейс складається з 45 міні-світлодіодів і виконує роль індикатора для сповіщень, відображає прогрес заряджання акумулятора, сигналізує про запис відео або відтворює персоналізовані світлові ефекти.



Nothing Phone (4b) / Зображення Nothing

Задню кришку виготовили з пластику, а корпус захистили за стандартом IP64. Це означає повну ізоляцію від пилу та захист від бризок, попри це, виробник стверджує, що апарат здатний витримати навіть занурення у воду на глибину 25 сантиметрів протягом 20 хвилин.

Однією з найсильніших сторін пристрою стала його автономність і довговічність акумулятора.

Для ринку Індії розробники підготували версію з батареєю ємністю 6 000 міліампер-годин.

Тоді як глобальні моделі отримали елемент живлення на 5 200 міліампер-годин.

Як зазначає видання Android Authority, така різниця в об'ємах, ймовірно, пов'язана з бюрократичними обмеженнями щодо транспортування акумуляторів.

Проте інженери приділили особливу увагу ресурсу батареї: вона розрахована на 1 200 циклів заряджання до того моменту, як її місткість впаде до 90 відсотків. Це виглядає дуже переконливо на фоні флагманів Apple та Google, які зазвичай декларують 1 000 циклів до втрати місткості до 80 відсотків. Повна зарядка потужністю 33 вати займає приблизно 80 хвилин.

Екран смартфона має діагональ 6,77-дюйма. Це Super AMOLED-панель із роздільною здатністю 1080 на 2344 пікселі та адаптивною частотою оновлення до 120 герців. Дисплей здатен видавати пікову яскравість до 2 000 ніт, а захищає його скло Dragontail Pro.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 6 Gen 4, який працює у парі з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 або 256 гігабайтів.



Nothing Phone (4b) / Зображення Nothing

Камера

Фотографічні можливості забезпечує основний модуль на 50 мегапікселів з підтримкою оптичної та електронної стабілізації зображення. Його доповнює надширококутна камера на 8 мегапікселів із кутом огляду 119,5 градуса. Ці задні камери, ймовірно, не вразять вас, але вони повинні цілком справно виконувати свою роботу.

Для селфі передбачили фронтальний об'єктив на 16 мегапікселів, а запис відео можливий у форматі 4K при 30 кадрах на секунду.

Операційна система і тривала підтримка

Смартфон працює під управлінням Nothing OS 4.1 на базі Android 16. Виробник пообіцяв три великі оновлення операційної системи та шість років випуску патчів безпеки.

Серед інших цікавих функцій варто згадати Bluetooth 6,0, Wi-Fi 6, стереодинаміки та оптичний сканер відбитків пальців під екраном.

Окремо компанія представила лімітовану версію Nothing Phone (4b) RCB Edition, створену у співпраці з командою з крикету Royal Challengers Bengaluru. Цей варіант отримав яскраве матове червоне оздоблення, тематичне пакування та ексклюзивні шпалери.

Коли почнуть продавати і яка ціна

Старт загальних продажів стандартних моделей у чорному, білому та синьому кольорах запланували на 17 липня 2026 року. Ціна в Європі складатиме 329 євро, а у Великій Британії – 299 фунтів стерлінгів.