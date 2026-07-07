Доступная альтернатива с акцентом на автономность

Компания Nothing представила свой первый смартфон серии 4b, который занял место в иерархии ниже линейки 4a, пишет издание Gizmochina. Устройство сохранило характерный для бренда полупрозрачный дизайн, но получило аппаратное обеспечение, ориентированное на широкую аудиторию, которая ищет баланс между стилем и функциональностью.

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Новинка получила массивный остров для камер на задней панели, где разработчики разместили новую световую полосу Glyph. Этот интерфейс состоит из 45 мини-светодиодов и выполняет роль индикатора для уведомлений, отображает прогресс зарядки аккумулятора, сигнализирует о записи видео или воспроизводит персонализированные световые эффекты.



Nothing Phone (4b) / Изображение Nothing

Задняя крышка изготовлена из пластика, а корпус защищен по стандарту IP64. Это означает полную изоляцию от пыли и защиту от брызг; при этом производитель утверждает, что устройство способно выдержать даже погружение в воду на глубину 25 сантиметров в течение 20 минут.

Одной из сильнейших сторон устройства стала его автономность и долговечность аккумулятора.

Для рынка Индии разработчики подготовили версию с аккумулятором емкостью 6 000 миллиампер-часов.

В то время как глобальные модели получили аккумулятор емкостью 5 200 миллиампер-часов.

Как отмечает издание Android Authority, такая разница в емкости, вероятно, связана с бюрократическими ограничениями на транспортировку аккумуляторов.

Тем не менее инженеры уделили особое внимание ресурсу батареи: она рассчитана на 1 200 циклов зарядки до того момента, как ее емкость снизится до 90 процентов. Это выглядит очень убедительно на фоне флагманов Apple и Google, которые обычно заявляют о 1 000 циклах до потери емкости до 80 процентов. Полная зарядка мощностью 33 вата занимает примерно 80 минут.

Экран смартфона имеет диагональ 6,77 дюйма. Это Super AMOLED-панель с разрешением 1080 на 2344 пикселя и адаптивной частотой обновления до 120 герц. Дисплей способен выдавать пиковую яркость до 2 000 нит, а защищает его стекло Dragontail Pro.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 4, который работает в паре с 8 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 гигабайтов.



Nothing Phone (4b) / Изображение Nothing

Камера

Фотографические возможности обеспечивает основной модуль на 50 мегапикселей с поддержкой оптической и электронной стабилизации изображения. Его дополняет сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей с углом обзора 119,5 градуса. Эти задние камеры, вероятно, не поразят вас, но они должны вполне исправно выполнять свою работу.

Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 мегапикселей, а запись видео возможна в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Операционная система и долгосрочная поддержка

Смартфон работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Производитель пообещал три крупных обновления операционной системы и шесть лет выпуска патчей безопасности.

Среди других интересных функций стоит упомянуть Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, стереодинамики и оптический сканер отпечатков пальцев под экраном.

Отдельно компания представила лимитированную версию Nothing Phone (4b) RCB Edition, созданную в сотрудничестве с командой по крикету Royal Challengers Bengaluru. Эта версия получила яркую матовую красную отделку, тематическую упаковку и эксклюзивные обои.

Когда начнутся продажи и какова цена

Старт общих продаж стандартных моделей в черном, белом и синем цветах запланирован на 17 июля 2026 года. Цена в Европе составит 329 евро, а в Великобритании – 299 фунтов стерлингов.