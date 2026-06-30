Живі фото та ключові характеристики Nothing Phone (4b) потрапили в мережу до офіційного анонсу

Компанія Nothing готується до презентації свого нового смартфона Phone (4b), яка відбудеться 7 липня. Проте масштабний витік інформації вже розкрив дизайн пристрою та його головні технічні характеристики, включаючи рекордну для бренду батарею.

Яким буде дизайн Nothing Phone (4b)?

Новинка отримає оригінальний зовнішній вигляд, який відрізнятиметься від попередніх моделей бренду, але матиме ті ж упізнавані особливості. Перші чутки про одинарну камеру не підтвердилися – смартфон матиме два вертикально розташовані сенсори на задній панелі, пише 24 Канал.

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Серед головних особливостей дизайну та керування:

Інтерфейс Glyph Bar: на правому боці тильної панелі розміститься фірмова світлодіодна смуга з квадратних індикаторів для сповіщень, аналогічна тій, що встановлена в базовому Phone 4a.

на правому боці тильної панелі розміститься фірмова світлодіодна смуга з квадратних індикаторів для сповіщень, аналогічна тій, що встановлена в базовому Phone 4a. Кнопка для ШІ: корпус оснастять фізичною клавішею Essential key для швидкого доступу до вбудованих функцій штучного інтелекту.

корпус оснастять фізичною клавішею для швидкого доступу до вбудованих функцій штучного інтелекту. Особливості конструкції: пристрій отримає помітне "підборіддя" (потовщену рамку під екраном), що нетипово для попередніх безрамкових моделей Nothing. Задня кришка матиме текстуровану зону навколо камери та декоративні гвинти.

пристрій отримає помітне "підборіддя" (потовщену рамку під екраном), що нетипово для попередніх безрамкових моделей Nothing. Задня кришка матиме текстуровану зону навколо камери та декоративні гвинти. Кольорові рішення: смартфон вийде у синьому, чорному та білому кольорах із пластиковою рамкою, судячи з даних, які оприлюднив користувач X з ніком Almighty Tech. У синій та чорній версіях бічні кнопки будуть чорними, а біла модель отримає білі клавіші.

Nothing Phone 4b Battery Confirmed.

6000 mAh

33W charging Support.#nothingphone4b pic.twitter.com/6RCG5IcPal — Almighty Tech (@almightytech12) June 29, 2026

Які технічні характеристики отримала новинка?

Екран пристрою – це 6,7-дюймовий гнучкий AMOLED-дисплей. Використання гнучкої пластикової підкладки замість скла дозволило зробити матрицю тоншою та загнути її краї всередину корпусу. Це мінімізує бічні рамки, зберігаючи ідеальну контрастність та глибокий чорний колір.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Він є дещо менш потужним за Snapdragon 7s Gen 4, який використовується в дорожчому Phone (4a). На знімках показано версію з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Камери смартфона пропонують збалансовані можливості:

Основний модуль на 50 Мп з підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS), яка фізично компенсує тремтіння рук для чітких знімків і плавної відеозйомки.

з підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS), яка фізично компенсує тремтіння рук для чітких знімків і плавної відеозйомки. Допоміжний об'єктив на 8 Мп.

Фронтальна камера на 16 Мп для селфі та відеодзвінків.

Головною перевагою Nothing Phone (4b) стане акумулятор ємністю 6000 мА·год – це абсолютний рекорд в історії бренду. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт.

Зарядний пристрій у комплекті з телефоном постачатися не буде.

Працюватиме новинка на базі фірмової оболонки Nothing OS 4.1 під управлінням операційної системи Android 16.