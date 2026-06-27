Новий підхід до графіку релізів

Компанія Apple запланувала масштабну зміну в циклі випуску своїх смартфонів. Починаючи з лінійки iPhone 18, корпорація переходить на двоетапну модель виходу нових пристроїв. Це означає, що у вересні 2026 року світ побачить флагманські iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та довгоочікувану складану модель, яку інсайдери називають iPhone Ultra. Інші новинки, як-от базовий iPhone 18, iPhone Air 2 та бюджетний iPhone 18e, з'являться на ринку лише навесні 2027 року. 24 Канал зібрав головні причини чекати на iPhone 18 Pro.

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Безшовний дизайн та нові матеріали

Зовнішній вигляд нових "прошок" багато в чому успадкує риси попереднього покоління, проте отримає важливі вдосконалення. Дисплеї залишаться незмінними – 6,3 дюйма для звичайної Pro-версії та 6,9 дюйма для моделі Max. Проте інженери вирішили відмовитися від двоколірного дизайну задньої панелі, котра багатьом не сподобалася, на користь більш цілісної естетики. Завдяки оновленому процесу обробки заднього скла колірна різниця між захисним склом Ceramic Shield 2 та алюмінієвою рамою стане майже непомітною.

Рекордна автономність, але більша вага

Для тих, хто цінує тривалу роботу пристрою, iPhone 18 Pro Max готує справжній сюрприз. Як ми чули раніше від Digital Chat Station, смартфон отримає акумулятор ємністю від 5100 до 5200 міліампер-годин. Це зробить його найбільш витривалим iPhone в історії. Проте за таку автономність доведеться заплатити вагою: через більшу батарею та товстіший корпус вага пристрою зросте приблизно до 243 грамів.

Мініатюризація Dynamic Island

Хоча повне зникнення вирізу у дисплеї під назвою Dynamic Island поки залишається під питанням, Apple активно працює над його зменшенням. За даними аналітиків, розробники тестують технологію, яка дозволить зробити острівець на 35 відсотків вужчим – приблизно 13,5 міліметра проти нинішніх 20,7 міліметра. Це стане можливим завдяки переміщенню компонентів Face ID безпосередньо під екран, хоча фронтальна камера все ще потребуватиме невеликого отвору, пише MacRumors.

Енергоефективні дисплеї LTPO+

Нові флагмани оснастять панелями, виготовленими за технологією LTPO+. Ці екрани, які постачатимуть Samsung Display та LG Display, споживатимуть значно менше енергії, ніж нинішні рішення. Головна особливість LTPO+ полягає у кращому керуванні випромінюванням світла кожного пікселя OLED, що дозволить пристрою ефективніше оптимізувати яскравість залежно від навколишнього середовища.

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Процесор A20 Pro на базі 2 нанометрів

Серцем iPhone 18 Pro стане новий чип A20, створений за найсучаснішим 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Нова архітектура забезпечить приріст продуктивності на 15 відсотків і покращить енергоефективність на 30 відсотків.

Крім того, Apple використає технологію пакування WMCM, де оперативна пам'ять інтегрована безпосередньо в кристал процесора. Це суттєво пришвидшить роботу штучного інтелекту Apple Intelligence.

Власний 5G-модем від Apple

Компанія продовжує стратегію відмови від компонентів Qualcomm. iPhone 18 Pro отримає фірмовий модем другого покоління під назвою C2. Очікують, що цей чіп забезпечить вищу швидкість передачі даних, кращу енергоефективність і повноцінну підтримку мереж mmWave 5G. Це дозволить Apple глибше інтегрувати засоби зв'язку з іншими компонентами системи.

Фотосенсор від Samsung

Уперше в історії iPhone Apple може змінити постачальника сенсорів зображення. На зміну Sony прийде Samsung із новим тришаровим сенсором PD-TR-Logic, повідомив інсайдер Jukanlosreve. Така конструкція дозволяє краще обробляти сигнали, зменшує рівень цифрового шуму та значно розширює динамічний діапазон. Це зробить знімки чіткішими навіть у складних умовах освітлення.

Професійна змінна діафрагма

Одним із найважливіших нововведень стане камера зі змінною діафрагмою. Це дозволить фізично змінювати розмір отвору об'єктива, як у професійних дзеркальних камерах. Користувачі зможуть вручну керувати глибиною різкості, створюючи природне розмиття фону або досягаючи максимальної чіткості всього кадру.

Нова лінза зі змінною діафрагмою для iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max коштуватиме Apple на 50 відсотків дорожче, ніж блоки камер у нинішніх моделях,

– прокоментував раніше аналітик Мін-Чи Куо.

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Повноцінний супутниковий інтернет

Замість обмежених функцій екстреного зв'язку, майбутні iPhone зможуть підключатися до супутникових мереж 5G для отримання повного доступу до інтернету, повідомило видання The Information. Це стане можливим завдяки партнерству з Globalstar та використанню мережі супутників Amazon. Таким чином, користувачі залишатимуться на зв'язку навіть у місцях, де повністю відсутнє покриття наземних веж.

Спрощене керування камерою

Apple планує змінити конструкцію кнопки Camera Control, щоб знизити витрати на виробництво та зробити пристрій надійнішим. У новій версії відмовляться від сенсорного шару, залишивши лише датчики тиску. Це дозволить зберегти всю функціональність – розпізнавання жестів, дотиків та натискань – але зробить механізм простішим і дешевшим у ремонті.

Нова палітра кольорів

Флагмани 2026 року можуть залишитися без класичного чорного кольору. Натомість компанія тестує глибокий червоний (Dark Cherry), світло-блакитний, темно-сірий та сріблястий варіанти.

Працюватимуть новинки під управлінням iOS 27, головною фішкою якої стане повністю переосмислена Siri. Завдяки 12 гігабайтам оперативної пам'яті голосовий асистент зможе розуміти контекст того, що відбувається на екрані, й вести природний діалог із користувачем.

Попри те, що ціна на нові моделі може зрости через використання дорожчих компонентів, обсяг технологічних інновацій робить iPhone 18 Pro одним із найцікавіших очікувань. Розробники планують створити пристрій, який закриє потреби найвибагливіших користувачів.