Про це пише видання PhoneArena. За інформацією джерел, перший складаний смартфон Apple під назвою iPhone Ultra може отримати сканер відбитків пальців Touch ID замість системи розпізнавання облич Face ID.

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Для багатьох користувачів це стало б поверненням функції, яка зникла з флагманської лінійки ще у 2017 році після виходу iPhone X. Саме тоді Apple відмовилася від Touch ID на користь Face ID, зробивши розпізнавання облич головним способом розблокування своїх смартфонів.

На відміну від більшості Android-виробників, які пропонують кілька способів автентифікації одночасно, сучасні iPhone покладаються лише на Face ID та код-пароль. Через це частина користувачів давно критикує компанію за відсутність альтернативного способу швидкого розблокування пристрою.

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На тематичних форумах та в опитуваннях багато власників смартфонів Apple регулярно висловлюють бажання отримати хоча б один із варіантів Touch ID – підекранний або вбудований у кнопку живлення.

При цьому чимало користувачів не бачать причин вибирати між Face ID і Touch ID. Більшість сучасних Android-флагманів дозволяє використовувати обидва методи одночасно, що забезпечує більшу гнучкість залежно від ситуації.

Чому Apple може повернути Touch ID?

Причина можливого повернення Touch ID пов'язана не з ностальгією, а з конструктивними обмеженнями майбутнього смартфона. За даними аналітика Мін-Чі Куо, складаний iPhone Ultra може отримати надзвичайно тонкий корпус.

У розкладеному стані товщина пристрою, за попередніми даними, становитиме лише 4,5 – 4,8 міліметра. Для порівняння, навіть надтонкий iPhone Air має товщину близько 5,6 міліметра.

У такому корпусі Apple може зіткнутися з проблемою розміщення всіх компонентів Face ID. Ситуацію ускладнює те, що складаний смартфон матиме два дисплеї. Теоретично для повноцінної роботи Face ID на обох екранах компанії довелося б встановлювати два окремі комплекти сенсорів, що потребувало б додаткового внутрішнього простору.

Саме тому інженери можуть повернутися до Touch ID, інтегрувавши сканер відбитків пальців у кнопку живлення. Такий підхід уже використовують деякі виробники Android-смартфонів і планшетів.

Якщо чутки підтвердяться, iPhone Ultra стане першим сучасним смартфоном Apple, який поверне технологію відбитків пальців після тривалої перерви. Водночас поки що невідомо, чи стане це одноразовим рішенням для складаної моделі через її особливу конструкцію чи початком ширших змін у майбутніх поколіннях iPhone.

Що ще відомо про iPhone Ultra?

Попри те, що до презентації пристрою ще залишається чимало часу, про майбутню новинку вже з'явилося кілька важливих витоків.

Очікується, що iPhone Ultra стане компактнішим за багатьох конкурентів на ринку складаних смартфонів. Також джерела приписують йому акумулятор ємністю 5800 міліампер-годин. Якщо ці дані підтвердяться, батарея виявиться помітно більшою, ніж у багатьох сучасних складаних моделей.

Крім того, пристрою приписують систему охолодження з випарною камерою, а також використання круглого вирізу для фронтальної камери замість фірмового елемента Dynamic Island.