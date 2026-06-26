Notion Mail закривається: чому сервіс відключають і до чого тут ШІ

Компанія Notion оголосила про закриття свого поштового сервісу Notion Mail. Очікується, що його роботу припинять уже цієї осені.

Чому Notion відмовляється від пошти?

Notion Mail закриють 22 вересня 2026 року. Сервіс проіснував трохи більше року – його запустили у квітні 2025-го. Головна причина в тому, що користувачі масово довірили роботу з листами штучному інтелекту й просто перестали відкривати поштову скриньку, повідомляє видання 9to5Mac.

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Розробники помітили унікальний тренд. ШІ-агенти Notion настільки ефективно аналізували, сортували та відповідали на листи, що потреба в класичному інтерфейсі просто зникла.

Понад половина користувачів Notion Mail керували своєю поштою, взагалі не відкриваючи додаток. Саме тому компанія вирішила повністю сфокусуватися на розвитку "агентного" ШІ. Поштові ШІ-агенти продовжать працювати в екосистемі Notion, але вже без окремого поштового клієнта.

Спадщина Skiff та технічні обмеження

Notion Mail створили на базі технологій стартапу Skiff, який Notion придбала у лютому 2024 року. Протягом року після угоди оригінальний сервіс Skiff закрили, а його команда розробила Notion Mail. Теперішнє закриття остаточно ліквідує залишки цієї екосистеми.

Цей сервіс не є повноцінною електронною скринькою. Це лише сторонній клієнт або надбудова, що інтегрується з обліковими записами Gmail. Notion Mail перетворює вхідні листи на організований робочий простір, дозволяючи керувати повідомленнями так само зручно, як базами даних у Notion. Сервіс пропонує кращу кастомізацію, унікальні функції взаємодії, структурування скриньки, перенесення функцій керування часом безпосередньо у пошту та винесення важливих завдань у розклад.

Окрім зміни фокуса на ШІ, сервіс мав низку технічних обмежень, які заважали його популярності:

Залежність від Google: Notion Mail працював лише як надбудова для Gmail та Google Workspace, а не як автономний клієнт.

Notion Mail працював лише як надбудова для Gmail та Google Workspace, а не як автономний клієнт. Відсутність кросплатформенності: сервіс не підтримував Outlook, iCloud чи інші поштові служби, а додаток для Windows з'явився надто пізно.

сервіс не підтримував Outlook, iCloud чи інші поштові служби, а додаток для Windows з'явився надто пізно. Платний ШІ: для повноцінної роботи потрібна підписка на Notion AI, що обмежує приплив нових користувачів.

Що буде з листами та як зберегти свої дані?

Оскільки Notion Mail лише синхронізувався з Gmail у реальному часі, всі ваші листи залишаться неушкодженими в обліковому записі Google. Проте деякі дані потрібно зберегти вручну.

Вам необхідно самостійно експортувати інформацію, яка зберігалася локально в Notion Mail. Це стосується чернеток, запланованих листів, шаблонів та інструкцій для автоматичного маркування. Після закриття сервісу всі ці налаштування та прикріплені файли зникнуть назавжди.

Ключові дати, які варто запам'ятати

Щоб не втратити важливі налаштування, орієнтуйтеся на такий графік:

З 25 червня 2026 року: в додатку та вебверсії відкрили можливість експортувати локальні дані.

в додатку та вебверсії відкрили можливість експортувати локальні дані. До 30 червня 2026 року: компанії, які використовують захист HIPAA, мають повністю перейти на інші платформи.

компанії, які використовують захист HIPAA, мають повністю перейти на інші платформи. 21 вересня 2026 року: останній день, коли можна зберегти та експортувати особисті дані.

останній день, коли можна зберегти та експортувати особисті дані. 22 вересня 2026 року: остаточне закриття Notion Mail та видалення всієї інформації.

Нова ставка Notion – ШІ-агенти

Компанія не йде з ринку автоматизації, а навпаки – подвоює зусилля. Ще 13 травня 2026 року Notion запустила платформу для розробників, яка дозволяє створювати власних ШІ-агентів поверх робочого простору. Станом на червень користувачі вже створили понад 1 мільйон таких кастомних помічників.