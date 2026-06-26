Почему Notion отказывается от почты?

Notion Mail закроют 22 сентября 2026 года. Сервис просуществовал чуть больше года – его запустили в апреле 2025 года. Главная причина в том, что пользователи массово доверили работу с письмами искусственному интеллекту и просто перестали открывать почтовый ящик, сообщает издание 9to5Mac.

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Разработчики заметили уникальный тренд. ИИ-агенты Notion настолько эффективно анализировали, сортировали и отвечали на письма, что потребность в классическом интерфейсе просто исчезла.

Более половины пользователей Notion Mail управляли своей почтой, вообще не открывая приложение. Именно поэтому компания решила полностью сосредоточиться на развитии "агентного" ИИ. Почтовые ИИ-агенты продолжат работать в экосистеме Notion, но уже без отдельного почтового клиента.

Наследие Skiff и технические ограничения

Notion Mail был создан на базе технологий стартапа Skiff, который Notion приобрела в феврале 2024 года. В течение года после сделки оригинальный сервис Skiff был закрыт, а его команда разработала Notion Mail. Нынешнее закрытие окончательно ликвидирует остатки этой экосистемы.

Этот сервис не является полноценным почтовым ящиком. Это лишь сторонний клиент или надстройка, интегрирующаяся с учетными записями Gmail. Notion Mail превращает входящие письма в организованное рабочее пространство, позволяя управлять сообщениями так же удобно, как базами данных в Notion. Сервис предлагает более широкие возможности настройки, уникальные функции взаимодействия, структурирование почтового ящика, перенос функций управления временем непосредственно в почту и вынос важных задач в расписание.

Помимо смены фокуса на ИИ, у сервиса был ряд технических ограничений, которые мешали его популярности:

Зависимость от Google: Notion Mail работал только как надстройка для Gmail и Google Workspace, а не как автономный клиент.

Notion Mail работал только как надстройка для Gmail и Google Workspace, а не как автономный клиент. Отсутствие кроссплатформенности: сервис не поддерживал Outlook, iCloud или другие почтовые службы, а приложение для Windows появилось слишком поздно.

сервис не поддерживал Outlook, iCloud или другие почтовые службы, а приложение для Windows появилось слишком поздно. Платный ИИ: для полноценной работы требуется подписка на Notion AI, что ограничивает приток новых пользователей.

Что будет с письмами и как сохранить свои данные?

Поскольку Notion Mail лишь синхронизировался с Gmail в режиме реального времени, все ваши письма останутся нетронутыми в аккаунте Google. Однако некоторые данные нужно сохранить вручную.

Вам необходимо самостоятельно экспортировать информацию, которая хранилась локально в Notion Mail. Это касается черновиков, запланированных писем, шаблонов и инструкций для автоматической маркировки. После закрытия сервиса все эти настройки и вложенные файлы исчезнут навсегда.

Ключевые даты, которые стоит запомнить

Чтобы не потерять важные настройки, ориентируйтесь на следующий график:

С 25 июня 2026 года: в приложении и веб-версии появилась возможность экспортировать локальные данные.

в приложении и веб-версии появилась возможность экспортировать локальные данные. До 30 июня 2026 года: компании, использующие защиту HIPAA, должны полностью перейти на другие платформы.

компании, использующие защиту HIPAA, должны полностью перейти на другие платформы. 21 сентября 2026 года: последний день, когда можно сохранить и экспортировать личные данные.

последний день, когда можно сохранить и экспортировать личные данные. 22 сентября 2026 года: окончательное закрытие Notion Mail и удаление всей информации.

Новый курс Notion – ИИ-агенты

Компания не уходит с рынка автоматизации, а наоборот – удваивает усилия. Еще 13 мая 2026 года Notion запустила платформу для разработчиков, которая позволяет создавать собственных ИИ-агентов в рабочем пространстве. По состоянию на июнь пользователи уже создали более 1 миллиона таких кастомных помощников.