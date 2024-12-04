Майбутня ШІ-функція Google Chrome допоможе вам уникнути шахрайських сайтів

Штучний інтелект несе в собі не лише загрози, а й користь. Поки шахраї намагаються вигадати нові способи застосування ШІ в своїх незаконних операціях, дослідники безпеки й великі компанії змушують технології працювати на захист. Цього разу черга доходить до браузера Google Chrome, який отримає вельми зручну й корисну функцію. Вона зможе попередити вас про підозрілі сайти.

Як це працюватиме

Майбутня функція Google Chrome використовує штучний інтелект для надання резюме відгуків з незалежних сайтів. Коли ви відвідуєте ту чи іншу сторінку, браузер збиратиме про неї відгуки звідусіль в інтернеті, а потім видаватиме резюме про надійність і безпечність ресурсу. Таким чином, якщо ви потрапите на сайт-підробку, метою якого є вкрасти ваші дані або гроші, штучний інтелект вас про це попередить, повідомляє 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Судячи з усього, нова функція називатиметься "Відгуки про магазини". За інформацією вона звертатиметься до таких платформ, як Trust Pilot, ScamAdvisor та інших.

Зведення буде відображатися в "інформаційній бульбашці сторінки", яка з'являється, коли ви натискаєте на значок "Перегляд інформації про сайт" в адресному рядку (поруч з URL-адресою сайту).

Наприклад, при відвідуванні сайту типу "x.com", натискання на іконку замка відкриває інформаційну панель з різними деталями про сайт. На цій панелі є розділ "Відгуки про магазин". Якщо ви натиснете на нього, то побачите короткий, згенерований штучним інтелектом звіт про репутацію сайту на основі відгуків з різних джерел,

– пише видання BleepingComputer.

Наразі невідомо, чи матиме нова функція можливість працювати автоматично у фоні, щоб видавати вам сповіщення про небезпеку, чи користувачам доведеться вручну запитувати інформацію щоразу, коли в них виникають підозри.

Хоча це значно зекономить вам час, бо більше не потрібно самостійно шукати відгуки, під питанням лишається вигода самих цих сайтів з рецензіями. Вони, безумовно, існують не просто так, а повинні заробляти на рекламі, щоб підтримувати свої сервери та домен. Якщо користувачі перестануть заходити, а лише покладатимуться на ШІ, це серйозно вдарить по їхній стабільності й навіть може призвести до закриття.

Функція відгуків на основі штучного інтелекту – не єдиний інструмент, який з'явиться в Chrome. Розробники також додають розширений захист на основі ШІ, який у реальному часі допоможе відсіяти небезпечні сайти, які поширюють шкідливе програмне забезпечення і розширення. Раніше це називалося проактивним захистом, але тепер його змінили на захист на основі ШІ.