Колишній президент Neuralink створив новий стартап, який конкуруватиме з компанією Маска

Експрезидент компанії Ілона Маска Neuralink створив новий стартап для розробки інтерфейсу "мозок-комп'ютер". Очікується, що він запропонує щось оригінальне, чого не мають конкуренти.

Макс Ходак допомагав керувати розробкою комп'ютерного пристрою, призначеного для введення в мозок людини. Тепер він просуває власний стартап зі 160 мільйонами доларів фінансування, який прагне зробити щось ще більш вражаюче: маніпулювати мозком без будь-яких внутрішньочерепних імплантатів.

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Що відомо про нову компанію

Нова компанія Ходака Science Corp. працює над інтерфейсом між мозком і комп'ютером, який в чомусь схожий на Neuralink, але використовує фізичну науку під назвою фотоніка. Ідея полягає в тому, щоб використовувати світло і зоровий нерв ока як шлях до мозку, а не імплантувати чипи глибоко в нього. Ця ідея далеко не нова, адже багато компаній не перший рік експериментують над неінвазивними інтерфейсами на фотоніці. Жодна з них успіху поки не досягла.

Майбутня технологія Ходака покликана покращити роботу мозку, починаючи з зору. Стартап уже створив протез Science Eye, який, за його словами, працює на кроликах. У найближчі рік-два його сподіваються випробувати на людях. Апарат призначений для лікування пігментного ретиніту – захворювання, що вражає периферійний зір і призводить до макулодистрофії, яка впливає на центральний зір.

Ми починаємо з дуже недієздатних пацієнтів з серйозними незадоволеними потребами. Але якщо ви вдосконалите цю технологію через п'ять або шість поколінь, ви зможете замінити окуляри [...] лише крихітним маленьким імплантатом в оці,

– каже Ходак, чий дідусь страждав на пігментну дегенерацію сітківки.

Коли технологія достатньо розвинеться і подолає проблеми людей з обмеженими можливостями, з часом і здорові користувачі захочуть її спробувати. Тому майбутня мета полягає в тому, щоб лише одним чипом забезпечити людям доступ у доповнену реальність, де система буде проєктувати різноманітні підказки та інформацію на очне яблуко або створювати захоплюючі відеоігри.