Макс Ходак помогал управлять разработкой компьютерного устройства, предназначенного для ввода в мозг человека. Теперь он продвигает собственный стартап со 160 миллионами долларов финансирования, который стремится сделать что-то еще более впечатляющее: манипулировать мозгом без каких-либо внутричерепных имплантатов.

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Что известно о новой компании

Новая компания Ходака Science Corp. работает над интерфейсом между мозгом и компьютером, который в чем-то похож на Neuralink, но использует физическую науку под названием фотоника. Идея состоит в том, чтобы использовать свет и зрительный нерв глаза как путь к мозгу, а не имплантировать чипы глубоко в него. Эта идея далеко не нова, ведь многие компании не первый год экспериментируют над неинвазивными интерфейсами на фотонике. Ни одна из них успеха пока не добилась.

Будущая технология Ходака призвана улучшить работу мозга, начиная со зрения. Стартап уже создал протез Science Eye, по его словам, работающий на кроликах. В ближайшие год-два его надеются опробовать на людях. Аппарат предназначен для лечения пигментного ретинита – заболевания, поражающего периферическое зрение и приводит к макулодистрофии, влияющей на центральное зрение.

Мы начинаем с очень недееспособных пациентов с серьезными неудовлетворенными потребностями. Но если вы усовершенствуете эту технологию через пять или шесть поколений, вы сможете заменить очки [...] только крошечным маленьким имплантатом в глазу,

– говорит Ходак, чей дедушка страдал пигментной дегенерацией сетчатки.

Когда технология достаточно разовьется и справится с проблемами людей с ограниченными возможностями, со временем и здоровые пользователи захотят ее попробовать. Поэтому будущая цель состоит в том, чтобы только одним чипом обеспечить людям доступ в дополненную реальность, где система будет проектировать разнообразные подсказки и информацию на глазное яблоко или создавать увлекательные видеоигры.