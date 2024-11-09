Учені створюють настільки важкий елемент, що він додасть новий рядок у періодичну таблицю

Після відкриття нового способу створення надважких хімічних елементів шляхом бомбардування щільних атомів пучками іонів з надлишковим зарядом, науковці хочуть синтезувати гіпотетичний "елемент 120", який буде важчим за будь-що інше в періодичній таблиці.

Деталі

Якщо дослідники зможуть досягти своєї мети, вони не лише додадуть цілий новий рядок у періодичну таблицю, а й зроблять революцію в хімії важких елементів. Наразі відомо 118 елементів, перелічених у періодичній таблиці: від водню, який має один протон у своєму ядрі, до оганесону, який був офіційно названий у 2016 році й має щонайменше 294 субатомні частинки, упаковані в центри своїх атомів (118 протонів і щонайменше 176 нейтронів), повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Однак дослідники знають, що теоретично в космосі мають існувати ще важчі елементи. Вони навіть передбачили, як ці елементи виглядатимуть і як поводитимуться. Але щоб знайти їх, ми повинні або відкрити нові способи їх синтезу на Землі, або прочесати всю Сонячну систему в пошуках їхнього потенційного місцезнаходження.

Два найперспективніші потенційні кандидати — елемент 119, попередньо названий унуненнієм, та елемент 120, також відомий як унбінілій. Ці елементи настільки масивні, що не поміщаються в жодному з рядків періодичної таблиці. Якщо їх створити, то вони будуть додані до нового рядка. Однак, попри численні спроби, жоден з них так і не був синтезований.

У новому дослідженні, опублікованому 21 жовтня в журналі Physical Review Letters, учені продемонстрували нову методику створення надважкого елемента ліверморію (елемент 116) шляхом бомбардування плутонію-244, ізотопу плутонію з додатковими нейтронами, випареними іонами або зарядженими атомами титану.

Дослідники вважають, що цю ж техніку можна використати для створення унбінілію, обстрілюючи іонами титану ізотопи каліфорнію, який важчий за плутоній. Нове дослідження є важливим підтвердженням концепції, яке дозволить вченим активізувати пошук гіпотетичного елемента.

Ця реакція ніколи не була продемонстрована раніше, і було важливо довести, що вона можлива, перш ніж приступити до нашої спроби створити [елемент] 120. Створення нового елемента — надзвичайно рідкісне досягнення,

– каже провідний автор дослідження Джеклін Гейтс, вчений-ядерник з Національної лабораторії імені Лоуренса Берклі.

Однак, може пройти деякий час, перш ніж дослідники зможуть створити унбінілій. У цьому дослідженні знадобилося понад 22 дні, щоб створити лише два атоми ліверморію у 88-дюймовому циклотроні Лабораторії Берклі, який постійно стріляв іонами титану в ізотоп плутонію. Для утворення унбінілію може знадобитися ще більше часу.

Вчені кажуть, що для елемента 120 потрібно приблизно в 10 разів більше часу, ніж для елемента 116.

Зазвичай надважкі елементи швидко руйнуються після утворення, оскільки вони дуже нестабільні. Однак дослідники прогнозують, що коли елементи досягнуть певного розміру, вони потраплять на "острів стабільності", де залишатимуться недоторканими значно довше, ніж інші відомі на сьогодні надважкі ізотопи.

Очікується, що унбінілій здатен досягати цього "острова стабільності", тому його створення відкриє низку можливостей для дослідження надважких елементів, кажуть автори дослідження. Однак є ймовірність того, що гіпотетичний елемент поводитиметься не так, як очікується.