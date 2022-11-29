Крихітний космічний апарат розміром з портфель шукатиме воду на Місяці

Місія Artemis I – не єдина місячна місія листопада. У середу, 30 листопада, ракета-носій SpaceX Falcon 9, як очікується, запустить до Місяця комерційний японський спусковий апарат Hakuto-R, на борту якого буде марсохід Об'єднаних Арабських Еміратів Rashid. Усередині ракети також буде додатковий корисний вантаж: крихітний орбітальний апарат під назвою "Місячний ліхтарик".

В рамках хвилі підвищеного комерційного інтересу до Місяця, посадковий модуль може стати однією з перших приватних місій, які здійснять посадку на Місяць. Що стосується невеликого марсохода Rashid, то це перша місячна місія ОАЕ, після успішної місії на орбіті Марса Hope, запущеної у 2020 році.

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NASA також залучило комерційних партнерів до своїх майбутніх місячних проєктів, починаючи від двох запланованих місячних посадочних модулів SpaceX і закінчуючи програмою Commercial Lunar Payload Services, і все це в очікуванні майбутніх пілотованих місячних місій – з першими кроками в поверненні людей на Місяць, включаючи менші місії, такі як Lunar Flashlight.

Деталі місії на місяць

Місія Lunar Flashlight складається з невеликого апарату типу CubeSat, розміром приблизно з портфель, який облетить Місяць з метою пошуку льоду на поверхні Місяця. Вийшовши на високо еліптичну орбіту, яка називається майже прямолінійною гало-орбітою, супутник буде здійснювати близьке зближення з південним полюсом Місяця кожні шість днів, збираючи дані на кожному з 10 прольотів.

Він використовує інфрачервоний лазерний рефлектометр, який працює на чотирьох різних частотах, відбиваючи лазери від поверхні Місяця, щоб побачити, чи є матеріал, який вражається, льодом або каменем. Супутник пройде "в межах 20 кілометрів від поверхні Місяця".

Існує також науковий аспект місії, оскільки вивчення розподілу льоду на Місяці може допомогти відповісти на питання про історію Місяця. Досі залишається відкритим питання, як цей лід потрапив на Місяць. Він міг бути занесений на поверхню кометами, або ж там могли відбуватися природні процеси, які призвели до утворення льоду.

Але великий акцент робиться на тому, щоб забезпечити можливість майбутніх пілотованих місій.

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Дослідження Місяця

Зростаюча впевненість дослідників у тому, що лід на Місяці існує, змусила такі агентства, як NASA, посилити свій інтерес до програм, які могли б виявити або отримати доступ до місячного льоду. Це стосується таких місій, як Місячний ліхтарик і програми, як Break the Ice Lunar Challenge, яка шукає пропозиції щодо технологій, які могли б видобувати лід.

У пошуках води

Вода важлива для людських місій – не лише для споживання людиною, але й тому, що вона може бути перетворена на кисень і використана як окислювач палива. Але вода важка, тому транспортування її з Землі на Місяць не є практичним для довгострокових місій. Якщо на Місяці вже є доступна вода, її можна використовувати як ресурс, за принципом, який називається "використання ресурсів на місці".

Місячний ліхтарик – це лише перший крок у виявленні придатних для використання покладів льоду. Він створить карту льоду в південному полярному регіоні з роздільною здатністю близько кілометра або трохи більше півмилі. Це може бути закріплено в більш точному картографуванні майбутніми проектами, такими як місяцехід VIPER. Запуск апарату VIPER, призначеного для пошуку покладів льоду на південному полюсі Місяця, запланований на 2024 рік.

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Дані з Lunar Flashlight також будуть доповнені інформацією, зібраною іншими місіями, такими як LunaH-Map та Lunar IceCube CubeSat, які нещодавно були запущені новою ракетою NASA Space Launch System як вторинне корисне навантаження до місії Artemis I. LunaH-Map наразі має проблеми з руховою установкою, але якщо її вдасться відновити, він використовуватиме свій нейтронний спектрометр для пошуку покладів льоду під поверхнею Місяця, а Lunar IceCube вивчатиме, як вода поглинається і виділяється реголітом Місяця.