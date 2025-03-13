Alibaba випустила нову модель штучного інтелекту, яка може читати людські емоції

Китайський гігант електронної комерції Alibaba, знайомий нам за магазином AliExpress, запустив нову модель штучного інтелекту, яка начебто здатна зчитувати людські емоції. Модель називається "R1-Omni", і вона розроблена лабораторією Tongyi Lab, що входить до складу Alibaba. Завдяки цій розробці компанія прагне випередити своїх конкурентів, таких як ChatGPT від OpenAI.

Як працює новий ШІ

Модель R1-Omni доступна з відкритим вихідним кодом. У демонстраційних версіях вона змогла зрозуміти емоції людини з відео, а також описати її одяг і навколишнє середовище. Ця нова розробка від Alibaba вдосконалює технологію комп'ютерного зору, спираючись на попередню модель під назвою HumanOmni, яку створив той самий дослідник Цзясін Чжао, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Alibaba інвестує значні кошти в інструменти та програми штучного інтелекту, зокрема у свою модель Qwen, яку вона порівняла з моделями DeepSeek.

Крім того, китайська компанія уклала партнерство з Apple, щоби впровадити функції штучного інтелекту в iPhone у Китаї, де західні продукти заборонені.

Тепер вона йде трохи далі, зазіхаючи на лаври OpenAI. Її R1-Omni можна отримати безкоштовно на платформі Hugging Face.

OpenAI тим часом також не сидить, склавши руки, вона розуміє загрозу й постійно зростаючу швидкість, з якою з'являються конкуруючі платформи штучного інтелекту. На початку цього року компанія представила мовну модель GPT-4․5, яка здатна розпізнавати найтонші нюанси в запитах користувача. Однак ця модель не є безплатною – вона доступна лише для преміум-підписників, які платять 200 доларів на місяць.

Технологія, що ідентифікує душевний стан і самопочуття людини, наразі активно досліджується, як одна з пріоритетних. Вона, наприклад, використовується для того, щоб допомогти чат-ботам служби підтримки клієнтів розпізнавати розчарування від продукту чи послуги, а електромобілям – виявляти сонних водіїв за кермом.

Alibaba каже, що головною метою компанії є досягнення так званого AGI, загального штучного інтелекту, який не лише поєднуватиме в одній моделі всі можливі типи функцій, а й виконуватиме роботу на рівні людини або краще за людину.

Поки що немає якихось конкретних демонстрацій R1-Omni, тож нам лишається тільки вірити компанії на слово. Але найближчим часом вона повинна продемонструвати все на практиці.