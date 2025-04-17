У Windows 10 і 11 з’явилась загадкова порожня папка

Після квітневого оновлення безпеки користувачі Windows 10 і 11 помітили на своїх дисках нову порожню папку inetpub, походження якої спершу залишалося незрозумілим. Однак Microsoft офіційно повідомила, що це не помилка, а частина нового захисного механізму системи.

Папка C:\inetpub створюється автоматично після встановлення оновлень, навіть якщо користувач не активував вебсервер Internet Information Services (IIS), який зазвичай використовується для розміщення та адміністрування вебсайтів і додатків на Windows, розповідає 24 Канал.

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Як пояснює Microsoft, її створення пов’язане з виправленням вразливості CVE-2025-21204, що дозволяла потенційне підвищення привілеїв через компонент Windows Process Activation.

Після встановлення оновлень на вашому пристрої буде створено нову папку %systemdrive%\inetpub/ Цю папку не слід видаляти, незалежно від того, чи активовано IIS, оскільки вона є частиною зміни, спрямованої на покращення безпеки, яка не потребує жодних дій з боку користувачів або ІТ-адміністраторів,

– йдеться в офіційному повідомленні Microsoft.

Хоча, на перший погляд, ця папка здається непотрібною – вона не містить жодних файлів, – насправді вона виконує важливу функцію. Створена з системними дозволами та лише для читання, вона запобігає можливому використанню вразливості.

Адміністраторам, які працюють з IIS, папка inetpub знайома давно як стандартне місце для збереження скриптів і вебконтенту. Однак у цьому випадку вона створена виключно з міркувань безпеки – навіть на пристроях, де IIS ніколи не активували.

У разі випадкового видалення папки після оновлення Microsoft пропонує два способи її відновлення: тимчасово увімкнути IIS через налаштування Windows, після чого папка з’явиться автоматично, а потім повернути її до початкового стану.