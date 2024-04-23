iPhone 16 може отримати додаткову сенсорну кнопку з розпізнаванням сили натискання

Нещодавно компанія Apple уклала угоду з тайванським виробником Advanced Semiconductor Engineering на закупівлю ємнісних модулів "система-в-пакеті" (SIP). Ці модулі призначені для заміни традиційних кнопок на сенсорні аналоги з тактильним зворотним зв'язком у майбутніх смартфонах серії iPhone.

Угода окреслює плани щодо заміни фізичних кнопок ємнісними аналогами, гарантуючи, що користувачі все ще відчуватимуть тактильний зворотній зв'язок.

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Ці сенсорні сурогати вимірюватимуть силу натискання та відтворюватимуть відчуття взаємодії зі звичайною кнопкою за допомогою спеціалізованого механізму, що генерує вібрації. Варто зазначити, що ця закупівля може вплинути вже на майбутні iPhone 16.

Раніше повідомлялося про наміри Apple інтегрувати в iPhone 16 сенсорні кнопки з тактильним зворотним зв'язком, які отримали внутрішню назву Project Bongo. Однак технічні проблеми призвели до того, що від проєкту відмовилися, залишивши пристрій з традиційними механічними кнопками.

Як зміниться майбутній iPhone

Всупереч попереднім чуткам, які припускали, що iPhone 16 збереже механічні кнопки, останні розробки натякають на інший напрямок. Зараз припускають, що поряд з перемикачами гучності та живлення з'явиться ще одна кнопка. Ця нова кнопка, оснащена підтримкою розпізнавання сили натискання, призначена для зйомки фото і відео.

Очікується, що користувачі використовуватимуть цю кнопку для масштабування, проводячи пальцем уздовж перемикача. Легке натискання спонукатиме камеру до фокусування, а тривале – до відеозйомки.

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Початок масового виробництва цих ємнісних модулів заплановано на третій квартал 2024 року. З огляду на історичну традицію Apple представляти нові iPhone на початку осені, такий графік виробництва дозволяє припустити, що сенсорні замінники можуть дебютувати з iPhone 17, а не з очікуваною серією iPhone 16.