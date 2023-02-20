У Китаї знайшли 2400-річний унітаз зі змивом та каналізаційною трубою

Під час археологічних розкопок у місті Сіань було виявлено унітаз зі змивом. Його створення датують періодом Чжаньґо, часом міжусобних воєн між китайськими удільними країнами-державами.

Залишки туалету були знайдені вченими з Інституту археології Китайської академії суспільних наук. Санітарна споруда складалася з двох частин: кабінки на платформі та каналізаційної ями за територією будинку.

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Що відомо

Сидіння, на жаль, не збереглося. Однак були знайдені залишки "чаші" та шматок каналізаційної труби. Унітаз був розбитий на частини, тому археологам довелося склеювати його майже рік.

Під час минулих розкопок у цьому ж палаці було також знайдено залишки ванних кімнат. Це свідчить про те, що багаті жителі міста ретельно стежили за особистою гігієною.

У китайських історичних документах поняття "туалет" як окрема споруда або кімната згадується вже в період між 771 – 476 роками до нашої ери, проте настільки давніх археологічних знахідок до цього не було. Найбільш ранні стосувалися III-I століття до нашої ери. Туалети знаходили в гробницях правителів та членів їхніх родин. При цьому жоден з них не мав системи змиву.

Зараз археологи продовжують працювати, досліджуючи стародавню вигрібну яму – вони сподіваються знайти свідоцтва раціону правителів і стану їхнього здоров'я.

Розкопки ведуться на території стародавнього міста Юеян, яке було останньою столицею царства Цинь і першою – царства Хань. До того, як цей туалет було виявлено, вважалося, що перший унітаз із ручним зливом був винайдений Джоном Гарінгтоном для королеви Єлизавети I в XVI столітті.