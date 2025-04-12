Федоров анонсував онлайн-екзамени на водійські права з використанням ШІ

В Україні планують повністю змінити формат складання іспитів на водійські права. До нового підходу залучать штучний інтелект.

Триває цифровізація центрів, що надають послуги подіям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем’єра Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

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Як зміняться екзамени для водіїв

За словами Федорова, наразі триває активна цифрова трансформація центрів, що надають послуги водіям. Одним із ключових нововведень стане можливість проходити теоретичну частину іспиту онлайн.

"Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком, – 24 Канал) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий", – розповів він.

Він також зазначив, що в майбутньому громадяни зможуть дистанційно складати екзамени на права, тести, теоретичну частину.

Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС,

– додав міністр.

За словами віцепрем’єра, частину цифрових рішень уже впроваджено, але триває робота і над іншими.