Зонд Hera показав Марс з незвичного ракурсу та вперше сфотографував супутник Деймос

Європейське космічне агентство (ESA) оприлюднило нові знімки, зроблені автоматичним апаратом Hera під час обльоту Марса 12 березня 2025 року. Маневр дозволив зондові набрати додаткову швидкість у гравітаційному полі планети та заощадити паливо на шляху до подвійної астероїдної системи Дідімос і Діморф.

Під час обльоту, який відбувся на висоті 5700 кілометрів, апарат вперше пролетів над супутником Марса Деймосом – одним із найменших природних супутників у Сонячній системі, інформує 24 Канал.

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Зонд наблизився до Деймоса на рекордні 297 кілометрів. Жоден космічний апарат досі не пролітав так близько до цього небесного тіла, тому зібрані дані мають надзвичайну наукову цінність.

Зонд Hera провів тестування наукового обладнання під час прольоту над Марсом та його супутником. Крім звичайної камери, було задіяно також прилади для зйомки в ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні.

Проліт Hera над Марсом – дивіться відео

Після завершення гравітаційного маневру апарат продовжив свій шлях до подвійного астероїда. Очікується, що Hera досягне системи Дідімос-Діморф у жовтні 2026 року.

Головна мета місії – вивчити зміни орбіти астероїда Діморф після того, як у нього влучив зонд NASA DART у межах експерименту з відхилення потенційно небезпечних для Землі об’єктів. Зібрані дані допоможуть вдосконалити моделі обчислення подібних маневрів у майбутньому. Дізнатися більше про місію Hera можна на тематичному сайті ESA.