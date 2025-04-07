Подія сталася приблизно за кілометр від ровера: камери Perseverance зафіксували момент, коли 65-метровий смерч зіштовхнувся з меншим, заввишки 5 метрів, розповідає 24 Канал. Менший вихор після зіткнення розсіявся, а більший зник у марсіанській атмосфері через десять хвилин.

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Танець пилових дияволів на Марсі – дивіться відео

Пилові смерчі є одним із ключових факторів, що впливають на зміну зовнішнього вигляду поверхні Марса. Вони виникають тоді, коли повітря, нагріте біля поверхні планети, стрімко піднімається вгору, утворюючи вихори з пилу та дрібних камінців.

Дослідження таких атмосферних утворень проводяться як наземними роверами, так і орбітальними апаратами – саме останні першими зафіксували подібні явища з космосу. Поведінка пилових смерчів дозволяє вивчати динаміку марсіанської атмосфери, силу та напрям вітру, а також створювати прогнози погоди на планеті.

На знімку, зробленому камерами Perseverance під час фіксації зіткнення смерчів, у далині також видно ще кілька подібних вихорів. Це свідчить про високу частоту їхнього виникнення. І хоча таке явище може виглядати майже курйозно, насправді пилові смерчі становлять серйозну проблему для майбутніх колоністів.

Через високий рівень радіації на поверхні Марса прогулянки й без того будуть рідкісними, а пил, що осідає на обладнанні, може стати причиною для його регулярного обслуговування.

Таким чином, вивчаючи ці пилові вихори вже зараз, NASA закладає основу для майбутнього життя на Марсі – і такі знання можуть стати критично важливими у перспективі. І хоч найближчим часом люди навряд чи відвідають Червону планету – вона сповнена унікальних в Сонячній системі місць. Ось де слід побувати на Марсі, якщо ви туди потрапите.