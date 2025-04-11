Найпопулярніший месенджер у світі отримав нові функції для групових чатів, дзвінків і каналів

Месенджер WhatsApp представив близько десятка нових функцій, що стосуються групових чатів, дзвінків та каналів. Вони розширюють можливості для спілкування та використання застосунку.

Однією з найпомітніших новацій стала функція відображення статусу "В мережі" – вона показує, скільки учасників групового чату наразі мають відкритий застосунок, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Цукерберга можуть забрати Instagram та WhatsApp

Функція статусу "В мережі" нагадує аналогічні рішення в інших месенджерах – зокрема, у Discord. Водночас адміністрація WhatsApp не уточнила, чи можна буде вручну змінювати цей статус, наприклад, встановлювати "невидимий" режим.

Управління сповіщеннями в групових чатах стало зручнішим. Тепер можна обирати, про які події WhatsApp надсилатиме сповіщення – це можуть бути згадки імені користувача через символ @ або повідомлення від окремих учасників чату.

Також спрощено механізм реакції на повідомлення – можна миттєво обрати й повторити реакцію іншого користувача. Подібна функція вже існує в Discord і Slack.

З’явилися й нові інструменти для керування подіями: тепер можна відповісти на запрошення варіантом "Можливо", додати ще одного учасника як "+1", а також вказати дату й час завершення події, якщо вона тривала. Події в групових чатах можна закріплювати для швидкого доступу або створювати в особистих листуваннях.

Користувачі iPhone, які раніше могли встановити WhatsApp як застосунок за замовчуванням для дзвінків і повідомлень, тепер отримали можливість працювати з документами – сканувати, обрізати й зберігати їх у месенджері.

У каналах з’явилися нові функції: транскрипція голосових повідомлень, створення відеонотаток тривалістю до 60 секунд та генерація QR-коду з адресою каналу для залучення нових підписників.