Маск готує масштабне оновлення для X – що зміниться

Ілон Маск окреслив найближчі кроки для X. Платформа планує оновити стрічку підписок, інтегрувати глибшу AI-обробку контенту, додати семантичний пошук та розвивати зашифровані повідомлення. Також у планах окремий застосунок X Chat на шляху до бачення "додатку для всього".

Ілон Маск описав майбутні функції соцмережі X. Команда працює над тим, щоб просунути платформу до концепції "everything app" завдяки штучному інтелекту та новим інструментам для спілкування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на All-In Podcast.

Що зміниться в X найближчим часом?

Одним із головних оновлень стане окрема "курована" вкладка "Following". За словами Маска, вона допоможе користувачам не втрачати важливий контент серед великої кількості постів. AI-модель Grok відбиратиме найцікавіші публікації від акаунтів, на які підписаний користувач, і показуватиме їх у цьому режимі. При цьому стандартні стрічки "Following" і "For You" залишаться.

Маск пояснив, що алгоритмічна обробка дописів зменшить ризик пропуску важливого контенту. Він також згадав, що нещодавня помилка алгоритму тимчасово ховала пости від підписок, що викликало скарги користувачів.

Як пише SocialmediaToday, ще одна зміна – Grok аналізуватиме кожен пост у режимі реального часу. На платформі щодня з’являється близько 100 мільйонів англомовних публікацій, і AI автоматично класифікуватиме та доставлятиме їх релевантним людям. Маск наголосив, що таке завдання неможливе для людини без автоматизації.

Користувачі також отримають семантичний пошук. Платформа дозволить вводити запити у формі запитання та знаходити відповідні тексти й зображення за змістом, а не за ключовими словами.

Окремий блок планів стосується приватного спілкування. X працює над посиленням шифрування приватних повідомлень, тепер іменованих XChat. Маск зазначив, що воно ще не ідеальне, але має на меті стати "найменш вразливою" системою на ринку. Крім того, компанія готує окремий застосунок для приватних чатів – X Chat, що нагадує підхід WeChat.

Також Маск продовжує говорити про інтеграцію платіжного сервісу XMoney, який має наблизити X до універсального додатку. Водночас нинішня стратегія виглядає менш амбітною, ніж його початкові плани. Раніше Маск прогнозував 931 мільйон користувачів до 2028 року та значні прибутки від підписок. Хоча дані компанії свідчать про понад 600 мільйонів активних користувачів на місяць, темпи зростання та підписок нижчі за очікувані.

Експерти зазначають, що майбутнє X залежить не лише від технологічних рішень, але й від довіри користувачів. У західних країнах моделі "все в одному", успішні в Китаї, поки що не набули широкої підтримки. Тож ключовим питанням залишається, чи зуміє X поєднати соцмережу, месенджер і фінансові сервіси в одному просторі – і головне, чи захоче цього аудиторія.

Навіщо Ілон Маск створив альтернативу Вікіпедії?

Ілон Маск запустив Grokipedia – онлайн-енциклопедію, створену його компанією xAI. Проєкт позиціонується як "масштабне вдосконалення" Wikipedia, однак уже викликав суперечки через зміщення акцентів у подачі інформації. На відміну від оригіналу, Grokipedia демонструє інший підхід до опису спірних тем і персон.

Загальне враження від Grokipedia – це енциклопедія, де теми й особи, близькі до Маска, подані у позитивному світлі, тоді як його опоненти описуються з критичними акцентами. Частина матеріалів, утім, містить позначки про використання ліцензії ShareAlike 4.0, що означає, що вони частково запозичені з Wikipedia.