Маск готовит масштабное обновление для X –что изменится

Илон Маск очертил ближайшие шаги для X. Платформа планирует обновить ленту подписок, интегрировать более глубокую AI-обработку контента, добавить семантический поиск и развивать зашифрованные сообщения. Также в планах отдельное приложение X Chat на пути к видению "приложения для всего".

Илон Маск описал будущие функции соцсети X. Команда работает над тем, чтобы продвинуть платформу к концепции "everything app" благодаря искусственному интеллекту и новым инструментам для общения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на All-In Podcast.

Что изменится в X в ближайшее время?

Одним из главных обновлений станет отдельная "курируемая" вкладка "Following". По словам Маска, она поможет пользователям не терять важный контент среди большого количества постов. AI-модель Grok будет отбирать самые интересные публикации от аккаунтов, на которые подписан пользователь, и показывать их в этом режиме. При этом стандартные ленты "Following" і "For You" останутся.

Маск объяснил, что алгоритмическая обработка постов уменьшит риск пропуска важного контента. Он также упомянул, что недавняя ошибка алгоритма временно прятала посты от подписок, что вызвало жалобы пользователей.

Как пишет SocialmediaToday, еще одно изменение – Grok будет анализировать каждый пост в режиме реального времени. На платформе ежедневно появляется около 100 миллионов англоязычных публикаций, и AI автоматически будет классифицировать и доставлять их релевантным людям. Маск отметил, что такая задача невозможна для человека без автоматизации.

Пользователи также получат семантический поиск. Платформа позволит вводить запросы в форме вопроса и находить соответствующие тексты и изображения по содержанию, а не по ключевым словам.

Отдельный блок планов касается частного общения. X работает над усилением шифрования частных сообщений, теперь именуемых XChat. Маск отметил, что оно еще не идеальное, но имеет целью стать "наименее уязвимой" системой на рынке. Кроме того, компания готовит отдельное приложение для приватных чатов – X Chat, напоминающее подход WeChat.

Также Маск продолжает говорить об интеграции платежного сервиса XMoney, который должен приблизить X к универсальному приложению. В то же время нынешняя стратегия выглядит менее амбициозной, чем его первоначальные планы. Ранее Маск прогнозировал 931 миллион пользователей к 2028 году и значительные доходы от подписок. Хотя данные компании свидетельствуют о более чем 600 миллионов активных пользователей в месяц, темпы роста и подписок ниже ожидаемых.

Эксперты отмечают, что будущее X зависит не только от технологических решений, но и от доверия пользователей. В западных странах модели "все в одном", успешные в Китае, пока не получили широкой поддержки. Поэтому ключевым вопросом остается, сумеет ли X совместить соцсеть, мессенджер и финансовые сервисы в одном пространстве – и главное, захочет ли этого аудитория.

Зачем Илон Маск создал альтернативу Википедии?

Илон Маск запустил Grokipedia – онлайн-энциклопедию, созданную его компанией xAI. Проект позиционируется как "масштабное совершенствование" Wikipedia, однако уже вызвал споры из-за смещения акцентов в подаче информации. В отличие от оригинала, Grokipedia демонстрирует другой подход к описанию спорных тем и персон.

Общее впечатление от Grokipedia – это энциклопедия, где темы и лица, близкие к Маску, представлены в положительном свете, тогда как его оппоненты описываются с критическими акцентами. Часть материалов, впрочем, содержит отметки об использовании лицензии ShareAlike 4.0, что означает, что они частично заимствованы из Wikipedia.