5 найбільших змін, які ми очікуємо в нових iMac на M4
На цьому тижні Apple збирається представити лінійку комп'ютерів Mac на процесорі M4. Ми поки що не знаємо, коли це буде, але маємо низку чуток, які розкривають головні зміни в конструкціях майбутніх пристроїв. Чого слід очікувати від оновлених моноблоків iMac?
Новий чип M4
Востаннє Apple оновлювала iMac у жовтні минулого року, перейшовши з процесора M1 на M3, пише 24 Канал. Цього разу компанія вирішила не пропускати рік, тож ми очікуємо на M4 десь протягом цього тижня. Новий чип виготовлений за 3-нанометровою технологією другого покоління від TSMC, що повинно покращити продуктивність (очікується 20-25% приросту) та споживання енергії, при цьому оновлюючи 8-ядерний процесор до 10-ядерного.
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Аксесуари USB-C Magic
Дослідники, що аналізували код тестової версії macOS 15.1, помітили в ньому згадки нових аксесуарів Magic. Зокрема з'явилися посилання на нові моделі Magic Keyboard, Magic Trackpad та Magic Mouse.
Apple дійсно повинна перевести всі свої нові пристрої з Lightning на USB-C до кінця цього року, щоб відповідати європейським нормам. Тому нам слід очікувати USB-C на Magic Mouse, Magic Keyboard та Magic Trackpad у комплекті з наступним iMac.
Додаткова уніфікована пам'ять
Попередні повідомлення Bloomberg вказували на те, що всі комп'ютери Mac з M4 матимуть щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Це також стосується iMac з M4, тому ми, швидше за все, побачимо 16 гігабайтів у всіх базових моделях iMac з можливістю оновлення до 32 гігабайтів. Раніше максимальний обсяг становив 24 гігабайти.
Більше портів Thunderbolt
Ситуація з портами на 24-дюймовому iMac завжди була трохи дивною. Існує дешевша базова модель лише з 2 портами Thunderbolt, а потім дорожча модель з 2 портами Thunderbolt і додатковими 2 стандартними портами USB-C.
Хоча ніщо не вказує на те, що Apple збільшить кількість портів на базовій моделі, є велика ймовірність, що всі чотири порти на більш дорогих моделях iMac будуть Thunderbolt, а не по два.
Згідно з попереднім аналізом матриці M4, з'ясувалося, що чіп Apple M4 оснащений чотирма контролерами Thunderbolt, порівняно з двома на чипі M3 і більш ранніх моделях. Це може означати, що Apple дійсно може поставити 4 порти Thunderbolt на майбутній iMac M4.
Wi-Fi 7
Apple, імовірно, додасть стандарт Wi-Fi 7 у майбутньому iMac M4, як це було зроблено в лінійці iPhone 16.
Wi-Fi 7 підтримує швидкість до 46 Гбіт/с, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість Wi-Fi 6E (9 Гбіт/с). Wi-Fi 7 також працює на каналах 320 МГц і підтримує діапазон 6 ГГц, що значно зменшує перешкоди та перевантаження сигналу.
Висновки
На жаль, немає жодних чуток, які б вказували на те, що Apple усе ще працює над більшим iMac або будь-яким різновидом iMac Pro. Принаймні, за словами Apple, 24-дюймовий iMac – це найбільше, що вони будуть робити на цей час.