Нові мотори для електровелосипедів можуть назавжди змінити перемикання передач

Уявіть електровелосипед, який автоматично підбирає передачі, щоб ви крутили педалі з ідеальною швидкістю незалежно від крутизни підйому. Нове покоління двигунів з інтегрованими коробками передач обіцяє назавжди позбавити райдерів від крихких перемикачів та складного обслуговування вже у 2027 році.

Кінець епохи перемикачів: як нові двигуни з eCVT від DJI та Gobao змінять ринок електровелосипедів Уявіть електровелосипед, який автоматично підбирає передачі, щоб ви крутили педалі з ідеальною швидкістю незалежно від крутизни підйому. Нове покоління двигунів з інтегрованими коробками передач обіцяє назавжди позбавити райдерів від крихких перемикачів та складного обслуговування вже у 2027 році. На великій виставці Eurobike у Франкфурті дві компанії представили технологію, яка може стати майбутнім двоколісного транспорту. Як повідомляє The Verge, розробники пропонують просто обрати бажану частоту обертання педалей (каденс), після чого розумна система сама підлаштує трансмісію під рельєф.

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Що таке MGU та eCVT?

В основі цієї технологічної революції лежать два рішення:

MGU (Motor Gearbox Unit) – це єдиний блок, який об'єднує електричний мотор та коробку передач в одному компактному корпусі. Весь механізм надійно захований від бруду, води та ударів.

– це єдиний блок, який об'єднує електричний мотор та коробку передач в одному компактному корпусі. Весь механізм надійно захований від бруду, води та ударів. eCVT (Electronic Continuously Variable Transmission) – електронна безступенева трансмісія. На відміну від звичайних велосипедів, де ланцюг перескакує між зірочками з характерним клацанням, eCVT змінює передавальне число плавно і непомітно.

Бренд Avinox, який є дочірньою компанією відомого виробника дронів DJI, презентував свій новий концепт MG Concept. Раніше компанія вже гучно заявила про себе системами M1 та M2 (остання стала основою для преміального електробайка Amflow TL SUV). Тепер розробники роблять наступний крок, повністю відмовляючись від зовнішніх касет.

Концепт інтегрованого двигуна-коробки передач Avinox MG Concept / Фото The Verge

Ключові особливості системи Avinox MG Concept:

Миттєва реакція: інтегрована коробка передач перемикає швидкості менш ніж за 0,1 секунди без переривання подачі потужності на колесо.

інтегрована коробка передач перемикає швидкості менш ніж за 0,1 секунди без переривання подачі потужності на колесо. Мінімум обслуговування: внутрішній редуктор спроєктований так, що практично не потребує догляду протягом усього терміну служби. Система сумісна як зі звичайним ланцюгом, так і з ремінним приводом.

внутрішній редуктор спроєктований так, що практично не потребує догляду протягом усього терміну служби. Система сумісна як зі звичайним ланцюгом, так і з ремінним приводом. Розумний захист: вбудована протиугінна система здатна заблокувати трансмісію навіть за відсутності батареї.

вбудована протиугінна система здатна заблокувати трансмісію навіть за відсутності батареї. Витривалість: конструкція розрахована на важких райдерів та перевезення вантажів загальною вагою понад 150 кг.

конструкція розрахована на важких райдерів та перевезення вантажів загальною вагою понад 150 кг. Технологія Smoothshift: автоматично знижує крутний момент двигуна в момент перемикання передач на традиційних трансмісіях, щоб зменшити знос компонентів.

Попри статус новачка, Avinox за підтримки DJI вже співпрацює з понад 60 глобальними OEM-виробниками велосипедів.

Gobao: надшвидка зарядка та рекордно низька вага

Головним конкурентом DJI виступає новий гравець – компанія Gobao зі своєю лінійкою двигунів серії X. Їхній флагманський мотор Gobao X1P видає вражаючі 150 Нм крутного моменту та 1500 Вт максимальної потужності, важачи при цьому всього 3,85 кг (що легше за відомий аналог Pinion MGU).

Прототип електровелосипеда з технологіями Gobao / Фото The Verge

Безступенева трансмісія eCVT від Gobao працює завдяки двомоторній схемі. Перший двигун відповідає безпосередньо за рух, а другий (менший) динамічно коригує швидкість внутрішньої шестерні, забезпечуючи плавний хід без відчутних "кроків".

Проте справжньою сенсацією стали акумулятори Gobao та фірмовий зарядний пристрій Super Charger на 30 А. Вони дозволяють зарядити батарею від 0% до 80% за лічені хвилини:

акумулятор ємністю 500 Вт·год – за 24 хвилини ;

– за ; акумулятор ємністю 750 Вт·год – за 28 хвилин ;

– за ; акумулятор ємністю 900 Вт·год – за 32 хвилини.

Важливо! Для порівняння: аналогічна зарядка батарей від Bosch триває 2,5–3 години, а системи DJI Avinox – близько 1 години 45 хвилин. При цьому акумулятор Gobao на 900 Вт·год важить лише 3,7 кг, що навіть менше за інтегровану батарею DJI Avinox на 800 Вт·год.

Коли нові технології з'являться на дорогах?

Обидва виробники орієнтуються на масовий запуск у 2027 році. Gobao планує розпочати серійне виробництво двигунів уже в лютому 2027 року. Своєю чергою, Avinox активно тестує MG Concept на преміальних електричних гірських велосипедах (eMTB) вартістю від 10 000 доларів.

Прототипи на базі двигунів Avinox вже розробили такі відомі бренди, як Canyon, Commencal, Forbidden та Mondraker. Перші відгуки з виставки Eurobike свідчать, що нові системи працюють значно тихіше та плавніше за існуючі рішення від Pinion.

Хоча спочатку технологія з'явиться на дорогих спортивних байках, згодом вона перекочує на міські, вантажні та сімейні електровелосипеди. Це назавжди вирішить проблему зламаних перемикачів, зношених ланцюгів та постійного чищення касет від бруду.