Новий експериментальний літак X-59 покликаний розв'язати головну проблему таких польотів – оглушливий гуркіт при подоланні звукового бар'єра. Як повідомляє Ars Technica, розробники хочуть перетворити потужний вибух на тихий звук, що нагадує закриття дверцят автомобіля.

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Як конструктори приборкали звуковий удар?

Коли звичайний літак долає швидкість звуку, повітряні хвилі перед ним стискаються і зливаються в єдину потужну ударну хвилю. На землі це відчувається як надпотужний вибух силою близько 110 децибелів, що гучніше за рок-концерт.

Експериментальний літак Lockheed Martin X-59 Quesst (Quiet SuperSonic Technology) отримав унікальну аеродинамічну форму. Довжина його фюзеляжу становить 30 метрів, причому майже третину (14 метрів) займає надтонкий ніс. Така конструкція буквально розсіює ударні хвилі, не дозволяючи їм зливатися. Завдяки цьому рівень шуму на землі знижується до безпечних 75 децибелів.



Lockheed Martin X-59 Quesst / Фото NASA

Як пройшов перший історичний політ?

Історичне випробування відбулося у п'ятницю, 5 червня 2026 року. Тест-пілот Джим "Clue" Лесс підняв апарат у повітря з авіабази Едвардс у Каліфорнії. Політ тривав 81 хвилину над пустелею Мохаве.

Під час тестів літак піднявся на висоту 13 200 метрів та успішно досяг швидкості 1,1 Маха (приблизно 1150 – 1300 км/год). У небі X-59 супроводжував винищувач F-15. Його обладнали спеціальним зондом, який вимірював характеристики утворюваних ударних хвиль.

Чому X-59 називають "франкенджетом"?

Розробка літака за контрактом NASA від 2016 року з Lockheed Martin Skunk Works обійшлася у 247,5 мільйона доларів. Щоб заощадити кошти, інженери зібрали літак із деталей інших відомих моделей, через що його й охрестили "франкенджетом".

Через специфічну геометрію довгого носа кабіна пілота взагалі не має лобового скла. Замість нього огляд забезпечує система камер eXternal Vision System (XVS), яка транслює зображення високої чіткості на дисплей перед пілотом.

Зазвичай експериментальні літаки створюють за принципом "зліпити з того, що було" – беруть деталі від інших літаків, аби лише продемонструвати одну технологію. Нам теж потрібно це довести, але водночас отримати надійний апарат, на якому можна літати по всій країні та збирати дані,

– пояснив пілот Джим Лесс.



Пілот-випробувач NASA Джим Лесс після завершення свого першого польоту X-59 / Фото NASA/Райан Клайн

Коли надзвукові польоти стануть буденністю?

Шлях до комерційного використання технології буде поступовим:

Перший політ X-59 здійснив ще у жовтні 2025 року, після чого пройшов 14 дозвукових тестів.

Наступний етап – польоти на швидкості 1,4 Маха (1490 км/год) на висоті 16,7 кілометра.

На фінальних тестах літак планують розігнати до максимальних 1,6 Маха (близько 1960 км/год).

Наприкінці 2026 року NASA планує розпочати польоти над населеними пунктами США, щоб зібрати відгуки людей про рівень шуму.

Отримані дані фахівці передадуть до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Скасування заборони на надзвукові польоти над суходолом, яку FAA запровадила ще у 1973 році через скарги громадян, очікується не раніше 2030 року.

Хто ще змагається за надзвукове небо?

Паралельно у США розвивається інший амбітний проєкт. Компанія Boom Technology успішно завершила випробування свого експериментального літака XB-1. Ця розробка має відкрити шлях до створення пасажирського лайнера Overture, розрахованого на 60 – 80 пасажирів.

Проте навіть за умови подолання звукового бар'єра без шуму, головним викликом для розробників залишається фінансова доцільність. Величезні витрати палива на надзвукових швидкостях досі ставлять під питання окупність таких рейсів.