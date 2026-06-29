Новый экспериментальный самолет X-59 призван решить главную проблему таких полетов – оглушительный грохот при преодолении звукового барьера. Как сообщает Ars Technica, разработчики хотят превратить мощный взрыв в тихий звук, напоминающий закрытие дверцы автомобиля.

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Как конструкторы справились с звуковым ударом?

Когда обычный самолет преодолевает скорость звука, воздушные волны перед ним сжимаются и сливаются в единую мощную ударную волну. На земле это ощущается как сверхмощный взрыв силой около 110 децибел, что громче рок-концерта.

Экспериментальный самолет Lockheed Martin X-59 Quest (Quiet SuperSonic Technology) получил уникальную аэродинамическую форму. Длина его фюзеляжа составляет 30 метров, причём почти треть (14 метров) занимает сверхтонкие носовая часть. Такая конструкция буквально рассеивает ударные волны, не позволяя им сливаться. Благодаря этому уровень шума на земле снижается до безопасных 75 децибел.



Lockheed Martin X-59 Quesst / Фото NASA

Как прошел первый исторический полет?

Историческое испытание состоялось в пятницу, 5 июня 2026 года. Тест-пилот Джим "Clue" Лесс поднял аппарат в воздух с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Полет длился 81 минуту над пустыней Мохаве.

Во время испытаний самолёт поднялся на высоту 13 200 метров и успешно развил скорость 1,1 Маха (примерно 1150 – 1300 км/ч). В небе X-59 сопровождал истребитель F-15. Его оснастили специальным зондом, который измерял характеристики образующихся ударных волн.

Почему X-59 называют "франкенджетом"?

Разработка самолета по контракту NASA от 2016 года с Lockheed Martin Skunk Works обошлась в 247,5 миллиона долларов. Чтобы сэкономить средства, инженеры собрали самолет из деталей других известных моделей, из-за чего его и прозвали "франкенджетом".

Из-за специфической геометрии длинного носа в кабине пилота вообще нет лобового стекла. Вместо него обзор обеспечивает система камер eXternal Vision System (XVS), которая транслирует изображение высокой четкости на дисплей перед пилотом.

Обычно экспериментальные самолеты создают по принципу "слепить из того, что было" – берут детали от других самолетов, чтобы лишь продемонстрировать одну технологию. Нам тоже нужно это доказать, но в то же время получить надёжный аппарат, на котором можно летать по всей стране и собирать данные,

– пояснил пилот Джим Лесс.



Пилот-испытатель NASA Джим Лесс после завершения своего первого полёта на X-59 / Фото NASA/Райан Клайн

Когда сверхзвуковые полёты станут повседневностью?

Путь к коммерческому использованию технологии будет постепенным:

Первый полет X-59 совершил ещё в октябре 2025 года, после чего прошел 14 дозвуковых испытаний.

Следующий этап – полёты со скоростью 1,4 Маха (1490 км/ч) на высоте 16,7 километра.

На заключительных испытаниях самолет планируют разогнать до максимальной скорости 1,6 Маха (около 1960 км/ч).

В конце 2026 года NASA планирует начать полеты над населенными пунктами США, чтобы собрать отзывы людей об уровне шума.

Полученные данные специалисты передадут в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Отмена запрета на сверхзвуковые полёты над сушей, введённого FAA ещё в 1973 году из-за жалоб граждан, ожидается не ранее 2030 года.

Кто ещё борется за сверхзвуковое небо?

Параллельно в США развивается другой амбициозный проект. Компания Boom Technology успешно завершила испытания своего экспериментального самолета XB-1. Эта разработка должна открыть путь к созданию пассажирского лайнера Overture, рассчитанного на 60–80 пассажиров.

Однако даже при условии преодоления звукового барьера без шума главным вызовом для разработчиков остается финансовая целесообразность. Огромные расходы топлива на сверхзвуковых скоростях до сих пор ставят под сомнение окупаемость таких рейсов.