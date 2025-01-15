OpenAI знову "вбила" десяток стартапів представивши нову функцію в ChatGPT

Компанія OpenAI запустила у бета-версії нову функцію Tasks, що розширює можливості ChatGPT і дозволяє створювати нагадування та виконувати завдання за розкладом. Це оновлення спрямоване на те, щоб зробити ChatGPT більш функціональним і наблизити його до популярних віртуальних асистентів, таких як Google Assistant чи Siri.

Як працює функція Tasks

Функція Tasks дозволяє користувачам вказувати ChatGPT конкретні дії та час їх виконання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Наприклад, можна налаштувати щоденне отримання прогнозу погоди у певний час, встановити нагадування про термін дії паспорта або навіть замовити казку для дітей перед сном.

Щоб скористатися цією функцією, підписникам потрібно вибрати модель "4o with scheduled tasks" у меню ChatGPT, а потім сформулювати завдання та вказати час його виконання. Tasks також може пропонувати завдання на основі попередніх розмов, але для їх виконання користувач має вручну підтвердити кожну рекомендацію.

Керувати завданнями можна як безпосередньо в чатах, так і через новий розділ Tasks у вебверсії. Після виконання завдань користувачі отримуватимуть сповіщення на всіх своїх пристроях.

Хто може скористатися новою функцією?

Варто зазначити, що одночасно можна мати до 10 активних завдань. Наразі функція доступна в бета-версії для користувачів тарифних планів Plus, Team і Pro.

OpenAI поки що не повідомила, чи стане Tasks доступною безкоштовно, але, ймовірно, вона залишиться частиною преміальних підписок вартістю 20 або 200 на місяць.

Розширення можливостей ChatGPT

До цього часу ChatGPT працював виключно в режимі реального часу, відповідаючи на запити користувачів миттєво. Однак OpenAI вирішила розширити функціональність бота, перетворивши його на інструмент для довгострокового планування.

Крім того, компанія працює над новими розробками, зокрема над автономним агентом Operator, який зможе керувати комп’ютерами, і проєктом Caterpillar, що інтегрується з Tasks для пошуку інформації, аналізу даних, навігації сайтами та роботи з документами.

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Попри перспективи, функція Tasks ще має певні невирішені питання. Зокрема, невідомо, наскільки надійно Tasks справлятиметься із завданнями, особливо коли йдеться про важливу або термінову інформацію. Запуск у бета-версії свідчить про те, що OpenAI наразі тестує цю функцію, збираючи відгуки користувачів і не гарантує повної надійності.