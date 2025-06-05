Нові налаштування TikTok допоможуть вам отримати найкращу стрічку рекомендацій

TikTok оновив інструменти персоналізації, дозволивши користувачам точніше налаштовувати свою стрічку "Для вас". Тепер простіше уникати небажаного контенту й бачити більше відео за власними інтересами.

Більше контролю

TikTok запровадив оновлення, які дозволяють краще впливати на вміст стрічки рекомендацій. Компанія вдосконалила фільтри за ключовими словами й розширила налаштування бажаних тем, щоб зробити взаємодію з додатком більш персоналізованою, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Одне з головних нововведень – функція управління темами, яка тепер доступна для всіх користувачів. Вона дозволяє вказати, які теми мають з’являтися у стрічці частіше, а які – рідше. Це реалізовано за допомогою повзунків, які можна налаштувати для приблизно десятка загальних категорій – природи, їжі, моди, домашніх тварин та інших. Наприклад, обравши "бачити більше" для теми "їжа", користувач частіше отримуватиме відповідні відео. Водночас повне блокування теми неможливе – певний контент все одно іноді з’являтиметься, але рідше.



Так виглядає налаштування стрічки за допомогою повзунків / Фото TikTok

Розумніші фільтри на основі ШІ

Ще одна зміна стосується фільтрів за ключовими словами, які допомагають уникати контенту з певними термінами. TikTok почав використовувати штучний інтелект, щоб автоматично додавати схожі слова або варіанти написання до списку заблокованих. Наприклад, якщо користувач фільтрує слово "реновація", алгоритм може самостійно додати до заблокованих слово "ремонт" або різні синоніми. Так само система може враховувати спроби обхитрити алгоритм за допомогою заміни букв схожими символами – наприклад, написання "cat" і "c@t".



Розумні фільтри на основі ШІ / Фото TikTok

Що далі

Компанія заявляє, що ці фільтри стануть точнішими з часом, коли більше людей почне їх використовувати. У майбутньому користувачі зможуть додавати до 200 ключових слів для блокування.

Обидві функції – керування темами та фільтрація за словами – вже доступні у розділі "Вміст" налаштувань додатка TikTok.