TikTok реагує на критику та ризики

Клара Шаппаз з французького Міністерства цифрових технологій була однією з ключових фігур у кампанії проти #SkinnyTok. З квітня вона співпрацює з національними та європейськими регуляторами, добиваючись видалення такого контенту. Вона наголосила, що подібні відео є "огидними й абсолютно неприйнятними", а соцмережі повинні нести відповідальність за їх поширення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Представник TikTok підтвердив, що блокування пошуку стало відповіддю на зростання шкідливого контенту, пов’язаного зі схудненням. Користувачів, які шукають цей хештег, тепер перенаправляють до спеціалізованих інформаційних ресурсів. Компанія також обмежила видимість пов’язаних пошукових підказок і контенту для підлітків.

Це не перша ініціатива TikTok у цьому напрямку:

Сервіс почав діяти ще в 2020 році, коли ввів заборони на рекламу, яка пропагує шкідливий образ тіла, наприклад додатки для голодування чи сумнівні добавки для схуднення.

У 2021 році платформа уклала партнерство з Національною асоціацією розладів харчової поведінки, щоб надати користувачам більше допоміжних матеріалів.

Того ж року TikTok змінив алгоритми сторінки "Для вас", щоб зменшити вплив надто частого показу негативного контенту.

Проте експерти вказують, що одне лише блокування хештегу не є остаточним вирішенням проблеми. За словами професорки Брук Ерін Даффі з Корнельського університету, досвідчені користувачі добре орієнтуються в механіках платформ і знають, як обходити подібні обмеження.