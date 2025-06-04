Що передбачає програма

TikTok for Artists відкриває доступ до детальної статистики про взаємодію з піснями на TikTok, як от перегляди, згадки у відео, збереження, демографічні дані аудиторії – вік, мова, стать. Також доступні рекомендації з оптимального використання сервісу та промо-інструменти, повідомляє TechCrunch, інформує 24 Канал.

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Одним із ключових нововведень став інструмент Pre-Release: тепер виконавці можуть анонсувати нові альбоми в TikTok, а користувачі – зберігати їх у своїй бібліотеці Spotify або Apple Music ще до релізу. Треки автоматично стануть доступні в день виходу.

Де уже доступна

TikTok for Artists вже працює у понад 25 країнах, зокрема в США, Великій Британії, Франції, Бразилії, Японії, Південній Кореї та ОАЕ. У TikTok обіцяють поступово відкривати доступ і в інших регіонах.

Цей запуск відбувається на тлі того, що ByteDance – материнська компанія TikTok – вирішила згортати розвиток власного стримінгового сервісу TikTok Music. Замість конкуренції зі Spotify чи Apple Music компанія робить ставку на TikTok як потужну платформу для музичного промо.