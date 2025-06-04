Что предусматривает программа

TikTok for Artists открывает доступ к детальной статистике о взаимодействии с песнями на TikTok, вроде просмотров, упоминания в видео, сохранения, демографические данные аудитории – возраст, язык, пол. Также доступны рекомендации по оптимальному использованию сервиса и промо-инструменты, сообщает TechCrunch, информирует 24 Канал.

Смотрите также Платит ли TikTok в Украине за просмотры: разбираемся по сути

Одним из ключевых нововведений стал инструмент Pre-Release: теперь исполнители могут анонсировать новые альбомы в TikTok, а пользователи – сохранять их в своей библиотеке Spotify или Apple Music еще до релиза. Треки автоматически станут доступны в день выхода.

Где уже доступна

TikTok for Artists уже работает в более чем 25 странах, в частности в США, Великобритании, Франции, Бразилии, Японии, Южной Корее и ОАЭ. В TikTok обещают постепенно открывать доступ и в других регионах.

Этот запуск происходит на фоне того, что ByteDance – материнская компания TikTok – решила сворачивать развитие собственного стримингового сервиса TikTok Music. Вместо конкуренции со Spotify или Apple Music компания делает ставку на TikTok как мощную платформу для музыкального промо.