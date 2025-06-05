TikTok реагирует на критику и риски

Клара Шаппаз из французского Министерства цифровых технологий была одной из ключевых фигур в кампании против #SkinnyTok. С апреля она сотрудничает с национальными и европейскими регуляторами, добиваясь удаления такого контента. Она подчеркнула, что подобные видео являются "отвратительными и абсолютно неприемлемыми", а соцсети должны нести ответственность за их распространение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Представитель TikTok подтвердил, что блокировка поиска стала ответом на рост вредного контента, связанного с похудением. Пользователей, которые ищут этот хэштег, теперь перенаправляют к специализированным информационным ресурсам. Компания также ограничила видимость связанных поисковых подсказок и контента для подростков.

Это не первая инициатива TikTok в этом направлении:

Сервис начал действовать еще в 2020 году, когда ввел запреты на рекламу, которая пропагандирует вредный образ тела, например приложения для голодания или сомнительные добавки для похудения.

В 2021 году платформа заключила партнерство с Национальной ассоциацией расстройств пищевого поведения, чтобы предоставить пользователям больше вспомогательных материалов.

В том же году TikTok изменил алгоритмы страницы "Для вас", чтобы уменьшить влияние слишком частого показа негативного контента.

Однако эксперты указывают, что одно только блокировка хэштега не является окончательным решением проблемы. По словам профессора Брук Эрин Даффи из Корнельского университета, опытные пользователи хорошо ориентируются в механиках платформ и знают, как обходить подобные ограничения.