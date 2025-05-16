Компанія Apple офіційно представила нове покоління своєї платформи CarPlay під назвою CarPlay Ultra. На цей час оновлення доступне лише для нових автомобілів Aston Martin у США та Канаді, проте компанія пообіцяла розширити підтримку на більшість моделей із сумісними інформаційно-розважальними системами "у найближчі тижні".

Apple також зазначила, що такі автовиробники, як Hyundai, Kia та Genesis, працюють над інтеграцією CarPlay Ultra у свої транспортні засоби, інформує 24 Канал.

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Apple уперше анонсувала CarPlay Ultra ще у 2022 році та пообіцяла випустити його у 2024-му, однак згодом видалила цю інформацію зі свого сайту. Aston Martin і Porsche представили новий дизайн панелі приладів із CarPlay Ultra у грудні 2023 року, але жоден із цих брендів досі не випустив автомобіль з оновленою системою.

На момент анонсу у 2022 році Apple заявляла, що підтримку CarPlay Ultra готові надати такі автовиробники, як Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault та Volvo. Враховуючи, що список було сформовано понад три роки тому, наразі невідомо, чи всі вони зберегли свої зобов'язання.

Можливості CarPlay Ultra

CarPlay Ultra дозволяє водіям керувати радіо та кліматом автомобіля за допомогою сенсорних екранів, фізичних кнопок або Siri. Платформа також пропонує "віджети на основі iPhone, що ідеально вписуються у дисплей автомобіля або панель приладів, забезпечуючи швидкий доступ до інформації".

Для роботи CarPlay Ultra потрібні iPhone 12 або новіші моделі з iOS 18.5 або пізнішою версією.

За словами Apple, CarPlay Ultra базується на попередній версії CarPlay, але має значно розширений функціонал. Платформа надає можливість виводити на екран автомобіля дані про всі системи транспортного засобу в режимі реального часу "з динамічними та естетичними варіантами для спідометра, тахометра, рівня пального, температури та багато іншого".

Водії зможуть також відображати на дисплеї інформацію зі свого iPhone, зокрема мапи, мультимедіа, розширені системи допомоги водієві та показники тиску в шинах.